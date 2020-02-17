防疫理財免出門 安泰銀數位存款帳戶上線
近期因新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，學校延後開學，為避免感染風險，針對有理財需求又不想出門的客戶，安泰銀行即日起推出線上申辦數位存款帳戶服務，隨時隨地動動手指頭就能馬上開戶，最快三個工作日就可以進行數位理財的各項服務。
安泰銀行表示，數位存款帳戶一開立完成，就同時擁有新台幣和外幣的階梯式利率活儲帳戶，存滿一定金額即可享有三倍活儲利率優惠，再搭配線上網銀優利定存的小額起存專案，最適合剛領完年終小資族的理財規劃。
對投資理財已具概念的職場精英族，可以利用數位存款外幣帳戶，自由的進行線上外匯交易服務，或線上信託開戶後申購基金等多元數位理財服務，並可以利用手機或平板的「行動銀行」隨時查閱投資報表或帳戶存款狀況，讓數位金融理財服務更省時省力，輕鬆簡單掌握帳戶動態。
3月1日起特別推出「手指理財匯利多」活動，安泰銀行的數位存款帳戶客戶皆可享優惠，包含線上換匯免憑證手續費、指定外匯交易滿額贈紅利、富貴傳家理財客戶加碼贈活動，及單筆申購精選基金，可享0元手續費優惠 。
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