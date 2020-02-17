安誼金融2科技創新 獲國際資產管理二大獎

金鼠年伊開春，安誼金融接連獲得國際二大獎肯定，榮獲《亞洲資產管理》雜誌（Asia Asset Management，簡稱 AAM）「2020年亞洲區最佳金融科技創新資產管理獎」，以及《財資》雜誌（The Asset）「2020年最佳風險管理專案獎」。這是安誼金融連續第二年奪得此二家國際權威財經媒體大獎。

安誼金融表示，此次係以「可追溯應付帳款」（Traceable Accounts Payable，簡稱 TAP）供應鏈金融財務解決方案，以及超低波動固定收益基金產品的創新優異表現而獲獎。2019年，安誼金融已獲得《亞洲資產管理》雜誌（AAM）頒發的「香港最佳財富管理平台獎」，以及《財資》雜誌（The Asset）頒發的「最佳資產服務、機構投資者與保險獎之編輯評審獎」、「 最佳創新資料分析專案獎」。

安誼金融表示，連續二年獲得肯定，倍感榮幸與興奮，這無疑是對安誼團隊戮力為亞洲乃至全球投資人提供別於傳統的創新資產管理平台之最佳支持，同時亦標誌我們獨有的科技創新價值。

安誼金融為一家專職為專業與機構投資者提供直接投資全球高品質資產的全球性資產管理公司，充分利用我們在科技、風險管理的專業以及全球網絡方面的競爭優勢，動態因應不同市況竭盡所能提高投資效率並提供卓越的財務體驗。除了為專業以及機構投資者提供精心設計的基金產品，與投資諮詢服務，我們同時也為金融機構提供基金管理系統解決方案。安誼金融總部位於香港，在全球逾五個國家提供國際業務服務。

《亞洲資產管理》雜誌（AAM）獎項旨在發掘超越國界發揮影響力與卓越性的金融服務公司與機構投資人服務提供者，從中挑選出表現最優異的公司予以授獎肯定。該獎項向被視為引領資產管理產業創新趨勢，並備受產業讚譽與推崇。《財資》雜誌（The Asset）獎項旨在表彰擁有傑出創新能力與開創深具特色數位專案之金融機構與金融科技公司。該獎項廣受亞洲地區金融機構重視