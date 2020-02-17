行李箱不再吸睛？！七成三民眾首刷禮偏愛「刷卡金」

信用卡首刷禮最新一項調查，有八成三民眾表示「首刷禮」能影響辦卡意願。而且行李箱不再吸睛？！七成三民眾偏愛「刷卡金」 。

Money101業務長江國峰表示，我們致力於提升台灣金融產品透明度，消費者透過平台快速挑選適合自己的理財工具。去(2019)年起陸續與銀行擬定通路限定首刷禮策略，觀察到國人確實將信用卡當作支付工具，依據自身消費習慣挑卡，然而，加碼首刷禮的吸引力的確能縮短消費者的決策時間，提升了50%的申辦意願。

為深入了解消費者對信用卡首刷禮的期待，Money101金融比較平台針對20歲以上成年人進行「信用卡首刷禮大調查」。結果顯示：

83%民眾表示：銀行所推出的「首刷禮」會影響辦卡意願。

最具吸引力首刷禮分別為：

第一、刷卡金(73%受訪者選擇)；

第二、加碼現金回饋趴數(51.6%受訪者選擇)；

第三、零售通路禮券(48.6%受訪者選擇)。

對於尚未持有信用卡(持有0張信用卡)的民眾來說，實用的「3C家電」反而更具吸引力，獲得59%的好感度，遠高於整體受訪者的的42.3％。

近半數(48%)民眾認為價值1,000元以上的首刷禮，有助於提升辦卡意願。

台灣信用卡市場競爭越趨白熱化。根據金管會最新統計，台灣信用卡市場創下近五年來三項最高紀錄，包含信用卡流通卡數達4,739萬張、2019年簽帳金額刷出3.22兆元、發卡量達784萬張。銀行搶占市場，積極拓展消金版圖，藉由與異業合作，延伸獲客管道。