疫情延燒 華銀祭貸款利率最低1.85%

新冠肺炎疫情延燒，針對財務結構及體質較弱，華銀推出「全民防疫、華銀給力」行動方案，祭出總額度40億元的「中小企業新戶及小額貸款優惠專案」，貸款優惠利率最低1.85%，搭配信保基金「中小企業千億保專案」，可申貸100萬元，融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375%等優惠。

在授信客戶還款方面，如因疫情影響致還款困難，得個別向原承貸分行提出申請展延貸款本金及還款期限，華銀將視客戶實際影響情形核予展延，更進一步，客戶可提供因疫情衝擊致訂單或預估營收減少、非自願性失業勞工、無薪假或其他經本行認可之相關證明文件提出申請，針對紓困及展延之最高金額限制得視客戶影響情形議定。

在信用卡還款方面，華銀針對參與第一線救護之醫療人員、經確診遭隔離之患者、因本次疫情滯留於海外無法返台者，華銀提供信用卡帳款延緩繳款之服務。

對內，本行原已有規定員工如適逢家庭成員生病或受自主健康管理要求，得申請「家庭照顧假」、「特別休假」或「事假」親自照顧家庭成員，請假期間薪資照給，同時「防疫照顧假」、「家庭照顧假」或「事假」，年度內前述請假日數合計未超過14日，薪資照給。

華銀表示，顧及在中、港、澳地區分行所有同仁的身體健康，目前已實施分組上班制，每日依分組人員輪流到行工作，其餘人員居家工作，居家工作者薪資照給另外，為防止疫情影響營業，該行也已擇定異地備援的辦公場所，並擬定緊急應變措施及相關因應計畫，一定維持營運正常，不讓股東及客戶權益受損。