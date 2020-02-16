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機器人理財只開半套 業務拓展有限

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會公布最新機器人理財業務統計，到今年1月底止，共有八家金融機構投入機器人理財業務，資產規模7.1億元，比前年底增加四家，規模則僅增加1.78億元。

金管會從2017年5月開放機器人理財（Robo-Advisor）業務，二年多下來，機器人理財業務規模成長有限，但依國外機構預估，2020年全球機器人理財業務管理的資產規模將上看一、二兆美元，預期這項業務仍有很大的發展潛力。

根據金管會資料，到今年1月底止，承作機器人理財業務的八家金融機構，包括復華投信、野村投信、群益投信、富蘭克林投顧、鉅享投顧、先鋒投顧、王道銀行及兆豐銀行

機器人理財主要是透過演算法，運用電腦程式分析出最佳投資組合，快速、低價提供投資人更精準投資建議，被視為資產管理市場一大變革。

目前國內開放的機器人理財業務，主要是由投顧透過自動化工具，提供投資人投資顧問的服務，真正執行下單者仍是投資人自己，國外則有發展到一併提供全權委託投資的自動化服務，國內目前尚未開放。

做機器人理財的對象並沒有限制，包括自然人、機構法人都可以，至於投資門檻則看各家公司決定。

金融業者表示，目前投顧辦理的機器人理財業務，提供投資人投資組合後，會連結到銷售平台的下單系統，由投資人自己決定是否「按鍵」下單投資。

換言之，投顧只是提供投資顧問服務，還是要投資人同意並下單，國內機器人理財等於半自動化，未來若擴及全委投資，真正完全自動化，發展空間將更寬廣。

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