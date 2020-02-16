郵局存款「超過100萬」不計利息 網友驚呼：今天才知道

許多人都會選擇將手中的現金存到銀行或郵局，並利用「定存」的方式領到「利息優惠」，不過昨（15）日卻有一名網友在爆廢公社中提到，自己到郵局存完錢後，郵局行員告知他「超過100萬不計利息」，讓他當場驚呼「我到今天才知道！」

原PO在文中表示，自己才剛在郵局存完錢，沒想到當下郵局行員就告訴他，存款超過100萬的部分是不計利息的，由於自己過去都不曉得在郵局存款有這項規定，因此讓他感到相當驚訝。原PO也PO出了一張自己存摺上超過100萬存款的照片，文章一出後，立刻引來超過5000多位網友按讚分享，網友也紛紛直呼「我也是過了好久現在才知道！」

其中有許多網友打趣的表示「我不知道是沒差啦，我又不會存到這個金額」、「通常應該都是有能力存到100萬的人才會知道吧」、「我只有房貸，說出來都是淚」、「還好我沒有這個問題，因為戶頭連10萬都沒有」、「真的長知識欸」、「我存款現在是負數，根本不用擔心有沒有利息的問題」、「羨慕有這麼多」。

更有內行的網友建議原PO該怎麼理財，「錢越多利息就越少，這很正常」、「現在數位帳戶都比錢存在郵局好，活存利息還每月配息」、「多用幾個存款分開，就有利息了」、「有100萬就都拿去買其他定存來生利息，不然就買績優股」、「可以拆開戶頭存」、「轉一些到銀行，或開立個人戶頭也可以」、「現在根本沒人在用郵局，都在用數位銀行」。

事實上，郵局官網的儲匯業物專區中也有說明，存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元，存簿儲金按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。