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任內建樹多 期交所董事長許虞哲病逝

聯合報 / 記者周克威沈婉玉／台北報導
財政部前部長、現任期交所董事長許虞哲病逝。 圖／聯合報系資料照片

財政部前部長、現任台灣期貨交易所（期交所）董事長許虞哲昨天下午病逝，享壽六十八歲。許虞哲擔任期交所董事長時協助爭取降稅、推動美國那斯達克100期貨等多項新商品掛牌交易，期交所員工與期貨界人士深表不捨；期交所表示，有關許虞哲治喪事宜，將與家屬聯繫後對外說明。

許虞哲是蔡英文當選總統後任命的首任財長，不過，他接任財長不久，就因為免疫系統出狀況住院治療，住院期間仍忙於批示公文，出院後人瘦了一大圈；二○一八年七月內閣改組卸任財長後，轉換跑道至期交所。據了解，許虞哲因免疫系統問題，春節前已多次入院治療，但他仍要求重要公文都要寄電郵給他簽決，不要總經理黃炳鈞代理，因為期交所這兩年不斷推出新商品，擔心跟不上期交所的步調。

許虞哲的友人指出，許生病後，只要遇到吃全素的朋友，都會提醒蛋白質一定要補充足夠，或能改回不吃全素、補充一些肉類，因為他吃全素，結果嚴重營養不良。

許昨午傳出過世，黃炳鈞聞訊後，也立即趕往醫院協助後續處理事宜，並低調證實此一消息。

回顧許虞哲的生平，他的公職生涯都在財稅系統度過。四十一年次的他從政治大學財政研究所畢業後，取得哈佛大學法學碩士學位，擁稅務、法務雙重專長，從財政部賦稅署基層做起，曾任台北市稅捐稽徵處處長、財政部五區國稅局長，後來擔任賦稅署長、財政部常務次長，之後出任財政部長，公職生涯都奉獻給財政部。

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