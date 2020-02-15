南山人壽業績掉到第三 尹衍樑記兒大過

南山人壽因新系統「境界」大亂，被金管會暫停銷售投資型保單，導致業績爬補起來，去（2019）年排名業界第三，今年1月不見起色，僅維持老三位置，南山人壽內部貼出公告，「連續二年排行業界第三」，董事尹衍樑要求副董事長尹崇堯、總經理許妙靜各記大過一次。

南山去年本來有機會追過國泰人壽，爬到第二名之位，但是去年9月因「境界」頻頻出包，遭金管會開出史上最大罰單，其中也罰南山「無限期暫停」銷售投資型保單，當時外界就預期，本來在前八月投資型保單業績都是第一的南山，2019年將只能居於業界第三。而今年至1月底為止，南山仍排在國泰人壽、富邦人壽之後。

南山內部在2月15日發出「懲處公告」，由尹崇堯署名，宣布「本公司2019、2020年連續二年業績為業界排名第三，本公司尹衍樑要求副董事長及總經理核予大過乙次，以敬效尤」。這不但是業界第一樁高層「因業績記大過」，父親鐵血罰兒子業績不佳，也令外界譁然。

南山證實這份公告，對此只回應，公司連續二年業績排名掉到第三，「管理團隊深自檢討」，也致力轉型及改善，並從客戶的角度出發，期許提供客戶更好、更高品質的服務。