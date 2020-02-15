南山一日兩懲處 高層主管因停車管理不善遭記小過

南山人壽除了因業績不佳、坐落業界第三，副董事長尹崇堯與總經理許妙靜遭記大過乙次外，今（15）日還有另一個公告指出，採購暨職場規畫部副總經理因停車管理不善，造成董事長座車車頂與後方保桿損傷，董事尹衍樑要求核予小過乙次，以資警惕。

南山人壽光是今日就發出兩起高層主管的懲處公告，均是尹衍樑要求給予的懲處。其一為、因該公司業績2019年與2020年1月連續二年排名業界第三名，董事尹衍樑要求副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過乙次，以儆效尤。第二個懲處公告為停車管理不善，造成董事長座車車頂與後方保桿損傷，高層遭記小過乙次。