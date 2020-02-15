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業績連2年業界第3 南山人壽副董事長、總經理遭記大過
南山人壽總公司今（15）日貼出一張公告指出，因該公司業績2019年與2020年1月連續二年排名業界第3名，董事尹衍樑要求副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過乙次，以儆效尤。
去年南山人壽原本有機會超越第2名的國泰人壽，並進一步追趕位居首位的富邦人壽，但因境界系統上線後一直出問題，遭到金管會暫停銷售投資型保單，新契約保費受到嚴重影響，全年新契約保費1,646億元，居第3名，今年1月南山人壽契約保費約126億餘元，又輸國泰人壽與富邦人壽。
因此，南山今日默默發出公告指出，因業績連續二年居業界第三，尹衍樑要求高層主管核予大過乙次。據悉，此舉也是壽險業首見，並震撼南山內部。
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