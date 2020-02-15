2020年「必備神卡」你跟上了嗎？遊歐、宅在家這樣刷最有感

台灣人真的很愛刷卡。根據金管會銀行局公布，2019年全台信用卡簽帳金額衝到3兆2227億元，年成長率達11.76％，創歷年新高。

銀行局副局長莊琇媛分析，刷卡金額之所以快速成長，主因是發卡銀行端出許多優惠方案，刺激民眾刷卡勝過現金支付；收單機構不斷擴點，使用場域快速擴大。銀行不惜祭出優惠措施，就是要網羅更多消費者，希望取得更多消費者數據資料。

那麼，為何2020年一開始，卻有銀行直接取消歐洲刷卡回饋？

歐盟反托拉斯法發威 花旗、匯豐、星展調整歐洲實體通路回饋

首先取消刷卡優惠是花旗銀行信用卡。去年10月，花旗公告：除了Prestige卡、寰旅卡，取消其他信用卡在歐洲實體商店刷卡的現金、紅利回饋。

緊接著，匯豐銀行也發布，2020年海外消費的2.22%回饋，並不含歐盟實體通路；接著，星展銀行成為第三家跟進者，表示針對歐洲經濟區消費優惠部分，採每季公告調整。

外銀接連在歐洲信用卡市場收回優惠的原因，最早可追溯至2015年，歐洲議會和歐洲理事會通過《交換費規範》，歐盟委員會隨即調查Visa和萬事達卡（Mastercard）兩大信用卡組織。

去年1月，萬事達卡就因為違法歐盟反托拉斯法，遭歐盟罰款5.7億歐元（約新台幣200億元），歐盟執行委員譴責萬事達卡向商家收取「多邊交換費」（multilateral interchange fees, MIFs），導致消費價格上漲，不利消費者，壯大信用卡組織的壟斷地位，甚至阻礙歐洲經濟。

歐盟後來與Visa和萬事達卡達成共識，多邊交換費從1.5％降到0.3％、簽帳卡從1.15％降到0.2％，從而減輕商家及消費者成本負擔。

但發卡銀行卻笑不出來。Money101金融比較平台公關經理呂芝穎說明，「多邊交換費」指的是商店的收單銀行，將消費者支付款項的一部分，分潤給信用卡清算機構及發卡銀行的費用，通常由Visa和Mastercard等信用卡清算機構制定，是發卡銀行的重要收入。

多邊交換費被砍，發卡銀行利潤隨即縮水，花旗、匯豐為全球性集團，歐洲市場影響甚大，因此他們才會陸續取消信用卡在歐洲回饋。

國內銀行將來是否跟進？台新銀行表示，台新銀行目前在歐盟地區的刷卡消費上，保持原有的優惠，由台新吸收中間的費用，讓持卡人還是可以於特定期間內享有消費回饋。中信也說，歐盟反托拉斯法雖造成銀行經營成本增加，但為保障客戶用卡權益，並未因而減縮客戶回饋。

呂芝穎指出，由於國內銀行信用卡收益主要還是國內為主，去年國內簽帳金額2.9兆元，國外只有3166億元，相差9倍多，因此有銀行主管表示，尚可負擔多邊交換費帶來損失，加上新冠狀肺炎疫情，旅歐人數減少，目前國銀都還沒有回饋減碼的動作。但不排除待疫情緩解後，國內銀行可能會調整策略，以減輕增加的成本。

呂芝穎建議，有的銀行可能會在6月、7月公告信用卡權益變更，有的在年底，消費者應隨時留意。

肺炎疫情發酵帶動宅經濟商機

對於沒有要到歐洲的民眾，則可以注意近期新型冠狀病毒肺炎疫情下，銀行一波行銷大戰。

在疫情仍不明朗下，許多人選擇居家防疫，從而帶動宅經濟商機。不少發卡銀行腦筋動得快，像是台新、兆豐、國泰世華，都特別針對網購、電玩、影音平台以及美食外送，祭出高額回饋。

台新銀行觀察到，自新冠肺炎疫情爆發後，在實體通路、休閒娛樂場域消費的民眾明顯減少了，反觀網購、電玩、美食外送等「在家生活的消費」則顯著成長，因此主打國內外網購消費，有2.8%、3%、6%等回饋方式；利用Netflix追劇、Spotify聽音樂、玩線上遊戲，台新銀行也提供刷卡消費回饋。

純網銀將開業 競爭激烈 2%以上回饋成主流

此外，隨著純網銀即將今年第二季開業，2020年信用卡還有一項特點，「現金回饋、虛擬幣（如LINE Points、街口幣）回饋仍舊是主流，」呂芝穎解釋，現在網路資訊發達，加上純網銀的開業，市場激烈競爭下，銀行不拿出2%以上高回饋，民眾恐看不上眼。

回饋的條件或規則，將更朝向簡單、直觀、透明的設計。如點數1點，即為新台幣1元現金回饋的「遊戲規則」，容易理解，且在APP上都查的到回饋狀態，一目了然，就受到消費者的青睞。

網購、行動支付綁定，則會是2020年信用卡衝高回饋大勢。Money101市場調查指出，民眾對於虛擬幣接受度很高，一天下來3、4次消費都會接觸到，所以依賴虛擬幣的回饋。

台新及中信兩大發卡銀行，也不約而同揭示不論在線上、線下、境內、境外，將主打多元支付場景，讓民眾在每一個消費場景上有更便利的體驗。

另一方面，信用卡的分眾客群將會更加明顯，聯名卡也將更多，譬如專攻量販店、便利商店，或是愛旅遊、愛逛百貨等不同客群、場域提供優惠，有一石二鳥之效，消費者容易記憶，只要記得，到某家電影院刷某家信用卡就對了；對於銀行來說，也能以精準行銷，打中客戶的痛點。

2020信用卡優惠。陳心慈製圖

2020年必備神卡出列

那麼，2020年有哪張必備神卡？呂芝穎推薦渣打現金回饋御璽卡及永豐DAWHO現金回饋信用卡，前者國內外1.88%現金回饋，雖然不算頂高，但通路不限、回饋無上限；後者遊戲規則稍嫌複雜，要先完成指定任務：綁定數位帳戶扣繳卡費以及申請電子帳單，才有國內2%、海外3%現金回饋，回饋無上限。

待疫情緩解想要海外旅遊的時候，也可以考慮聯邦賴點卡海外3% LINE Points點數回饋；中信LINE Pay卡2.8% LINE POINTS點數回饋；台新FlyGo卡機票、海外及國外網購消費最高2.8%。

民眾不妨多方比較，辦張超值的信用卡，替自己加薪。

2020信用卡優惠。陳心慈製圖

（文 / 沈瑜 本文出自2020.2.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）