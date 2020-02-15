宅經濟當紅 富邦媒要徵百人
不畏新冠肺炎疫情持續，為持續壯大於零售市場的版圖，富邦媒昨（14）日宣布徵才計畫，今年人才招募開跑，開放逾百名職缺，鎖定「菁英人才」釋出電子商務、電視購物商品開發、大數據研發、倉儲物流及財務營運分析五大類職缺，並規劃18個月精實培訓，帶領求職者快速掌握公司業務。
富邦媒徵才人才包含網路購物商品開發專員、資訊系統工程師、配送物流士等。為了因應快速變遷的零售環境，電商業人才需求逐年增加，富邦媒即日起啟動菁英人才招募計畫，並著手規劃為期18個月兼具廣度及深度的精實培訓，安排內外部講師指導，課程涵蓋思考力、專案力、簡報力、溝通力等四大面向。該公司目前約2,000多位員工，唯該公司並未透露底薪多少。
富邦近幾年在電商市場積極攻城掠地，去年營收已經來到518.3億元，創下歷史新高，稅後純益13.9億元，年減3.9%，每股純益（EPS）為9.95元，逼近一個股本。富邦媒去年獲利減少，是因2018年有一次性認列利益，最近因為疫情衝擊，網購宅經濟當紅。
富邦媒目前旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物；富邦媒表示，去年積極導入全球知名品牌、針對特殊品類服務尋求結盟夥伴，同步強化尋求海內外獨特性的商品，藉此大幅提升站內商品豐富性與獨特性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言