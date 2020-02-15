宅經濟當紅 富邦媒要徵百人

純網銀人才搶奪戰正式開打。純網銀唯一本土隊伍的將來銀行昨（14）日宣布，將於今日舉行2020年首場「純網銀人才招募說明會」，特別瞄準市場上最炙手可熱的資訊高手，採「限場限量」形式，趁著年後轉職潮，再爭奪50~60名最頂尖的FinTech（金融科技）菁英。

2020-02-15 06:18