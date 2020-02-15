將來銀行 找FinTech高手
純網銀人才搶奪戰正式開打。純網銀唯一本土隊伍的將來銀行昨（14）日宣布，將於今日舉行2020年首場「純網銀人才招募說明會」，特別瞄準市場上最炙手可熱的資訊高手，採「限場限量」形式，趁著年後轉職潮，再爭奪50~60名最頂尖的FinTech（金融科技）菁英。
將來銀行去年已舉行四場實體招募人才活動，在三家純網銀隊伍中，為唯一一家採行線上、線下招募活動雙軌並行的純網銀業者，截至2月上旬已有約120名菁英匯聚台北總部，衝刺下半年開業。
另一家純網銀業者LINE Bank近期也積極招募金融科技領域人才，共釋出包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等近20種職缺。
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