財經觀點／金融業攜手企業 展現永續發展

全美大型企業組成的「商業圓桌會議」（ＢＲＴ）最近重新評估企業使命，會中決議通過放棄股東至上的原則，認為企業必須對客戶、員工、供應商和社區負責。滙豐集團針對全球九千家企業的調查顯示，全球商界已做好應對社會挑戰的準備，六成三的企業了解自身在實現聯合國永續發展目標（SDGs）的角色。

這並不出人意料，因為企業的存在一直是為了創造價值，但構成價值的要素卻不斷演變；過去企業曾被狹隘地以獲利來衡量價值，最近幾十年，範圍擴大到了全面性的股東權益報酬。如今人們逐漸認識到，企業經營取決於與社會的隱性合約，價值也越來越反映了一種更綜合性的觀點，從採購到生產再到丟棄，涵蓋了對於經濟、社會和環境的影響，並了解到供應鏈占環境影響的九成以上。

這就是為什麼企業、決策者和監管機構必須攜手合作，應對以下兩個挑戰：第一個是衡量方法，創造價值的定義需要更精準的衡量標準，滙豐調查顯示，多數企業對於環境、社會和公司治理（ＥＳＧ）指標的不一致感到挫折，公司的狀態與衡量標準存在一定差距，一致性的框架和標準將帶來助益，並使同業能進行比較，由此產生的競爭壓力也可推動社會進步。

更高的透明度和衡量標準也有助於應對第二個挑戰：財務暨籌資。它被認為是實現永續發展的一大障礙。為了實現聯合國目標，企業每年需追加約二點五兆美元的投資。不過，金融業應攜手企業客戶在供應鏈中展現永續成果，永續發展相關的融資也可進一步釋放新的資金。如果商業價值逐漸反映出對社會的回饋，那麼更廣泛的社會因素將為企業主提供決策依據。總而言之，正是企業領導者相應地調整營運策略及目標，並考慮到整個供應鏈的社會影響，才能為大眾帶來長期價值。