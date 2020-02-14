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驚傳保德信人壽要賣！金管會：要問業者

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
保德信人壽策略長邢益華 保德信人壽／提供

又一家外商保險公司要退出台灣！14日晚間驚傳已在台30年的美商保德信人壽打算出售，業界甚至傳出玉山金等潛在買家，但玉山金晚間已否認，主管機關金管會官員不願證實，表示「不能回應」，不便替業者回答，還是請保德信人壽公司自己對外發布。

據了解，因應保德信集團調整全球經營策略，研擬從已開發市場、轉入新興國家市場，保險信人壽將包裹出售，已先與金管會溝通，並開始接觸潛在買家，規劃今年底前完成出售，可能打算賣給本國金控或壽險業。買家也傳出包括玉山金、台新金控、元大金控等旗下沒有保險或保險規模不大的金控與壽險同業。不過對此金管會表示，不便幫業者回應。

2008、2009年金融風暴當時，因歐洲新會計準則須嚴格評價負債，母集團必須替保誠台灣子公司增提資本準備，造成保誠人壽乾脆以1元出售在台的業務團隊及業務員通路保單；除了保誠人壽，其他歐系保險公司也紛紛撤出台灣、美國AIG集團、ING安泰人壽、荷商全球、宏利、美商大都會、美國紐約及英商保誠等，還有2017年中國人壽以新台幣 1 塊錢接手安聯人壽 7.8 萬張傳統型保單等等，紛紛改由本土壽險公司接手。

此外，據了解，保德信人壽在台多是銷售保障型保單，在接軌新會計準則（IFRS17）時，並不需要增提很多準備金，在21家壽險公司僅排名16名，市占率也非常低。

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