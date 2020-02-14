快訊

一起來做「心靈防疫」，別讓恐慌變成另一種疫情

女子從上海返台搭高鐵至左營 疾管處家門等她居家檢疫

準備開業！將來銀行徵60名科技人才

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

台灣的三家純網銀預計將於今年正式營業，人才爭奪戰已先展開，將來銀行（Next Bank）預計明天舉行招募說明會，瞄準市場上最炙手可熱的資訊高手，採「限場限量」形式，趁著年後轉職潮，力邀50~60名最頂尖的Fintech（金融科技）菁英加入。

LINE台灣三大事業體LINE、LINE Bank與LINE Pay日前宣布展開研發工程團隊的聯合徵才活動，共計13個團隊要招募資料科學、資安、前端、後端、測試、用戶端開發（iOS與Android）等領域的開發高手。

純網銀唯一本土隊伍的將來銀行，去年已舉行4場實體招募人才活動，在三家純網銀隊伍中另闢蹊徑，為唯一一家採行線上、線下招募活動雙軌並行的純網銀業者，截至2月上旬已有約120名菁英匯聚台北總部，衝刺下半年開業。

今年將來銀行再度領先出擊，鎖定「系統分析師」、「Backend後端開發工程師」、「測試工程師」、「核心系統開發人員」、「資安維運中心工程師」等英才發出英雄帖，邀請加入將來銀行大家庭。

將來銀行表示，率先採行線上、線下招募活動雙軌作法，有助於有志於加入將來銀行的潛在夥伴，提前深入了解將來的職場環境及文化。

現職於將來銀行資訊處金融系統部的專案經理（Product Manager）林靖雅便表示，自己一開始在南非旅遊公司擔任工程師，從來沒想過要進入金融領域，但透過實體活動的面對面會談，發現將來銀行與自己過去認知金融業「層層階級」很不同，落實「敏捷」、「平行」的職場環境很吸引自己，因此毅然選擇投入過去不曾考慮過的選擇。

將來銀行表示，身為一家從零開始的金融科技業者，核心價值在於回歸金融服務的「初心」，運用科技將金融服務無所不在地嵌入至生活中。

將來銀行擬以「人工智慧及大數據等前沿科技應用」、「產品及服務的迭代更新及快速推出」、「系統高度自動化並降低人工比重」、「扁平組織及高速決策」、「人員組成多元」、「重視客戶體驗」等經營哲學，並以「開放金融與智慧生活的領導品牌」為發展願景，打造一個具創新、永續及具前瞻性的商業營運模式。

將來銀行 網銀 工程師
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

小改款Hyundai i30果真變臉　N Line版本預告日內瓦車展發表！

情人節福利！「廢物女友」貼圖 限時免費下載

銀行金飯碗純網銀機會多 將來銀行預計再招60人

填問卷、社群留言送口罩？ 小心有「駭」

相關新聞

保德信人壽在台30年驚傳出售 公司：正在研議

在台耕耘30年的外商壽險公司保德信人壽今天驚傳出售，對於出售傳言，保德信人壽今天證實，正在研議台灣壽險業務的策略計畫，包...

驚傳保德信人壽要賣！金管會：要問業者

又一家外商保險公司要退出台灣！14日晚間驚傳已在台30年的美商保德信人壽打算出售，業界甚至傳出玉山金等潛在買家，但玉山金...

金管會推車險電子化 驗車只要出示手機e-Mail即可

智慧型行動裝置日趨普遍，配合節能減碳政策，金管會已全面推動強制汽車責任保險的電子式保險證，汽、機車所有人要驗車時用手機、...

北市疫情紓困方案 核貸戶本金、利息寬限期6個月

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，北市府下午召開第八次應變小組會議，會議後市府初步公布北市紓困方案。產發局...

防疫照顧假給不給薪？部分金融、科技公司照給全薪

防堵新冠肺炎病毒蔓延，教育部公告教育部公告各中小學及大專院校延後開學，政府也開放家長能請14天的防疫照顧假，但卻是由雇主...

華泰銀力推危老、都更融資

華泰銀行近年來積極響應政府政策，極力推動危險及老舊建築物、都市更新融資業務，各地的分行人員以親身參與住戶說明會方式，排解住戶疑慮。從整合前期的貸款資金需求，到中期的資金規劃，並搭配產權信託機制，依不同階段給予客製化資金融資。

富邦媒鎖定5領域 徵才逾百人

新冠肺炎疫情爆發以來，讓各行各業皆面臨嚴峻挑戰，包括航空、零售、餐飲等行業皆傳出減薪、裁員、放無薪假的消息，就連華航也宣布主管減薪10%。不過，電商業龍頭富邦媒（8454）則宣布將延攬生力軍，啟動年度人才招募計畫，將鎖定五大類菁英人才，並開出逾百人職缺。

信用卡存發票好處？內行人曝「雙優勢」：躺著賺錢

近年來有許多民眾習慣使用雲端發票，不僅減少紙張消耗也大幅增加中獎機率，對此，有網友好奇詢問，「發票存信用卡會中獎嗎」，結果問題一出，內行人指出，信用卡是載具銀行不會幫忙對獎，要先到財政部「綁定領獎帳戶」及「設定載具規戶」，才能看到中獎發票，並提醒歸戶後要設定領獎，才不會與財神錯過。

市場雜音多 投資型保單再起

為了儲備退休金，一般民眾常以保險為規畫退休的工具，但近年來一連串的政策調整，例如調降責任準備金利率及提高死亡保障門檻等，可能讓傳統型保單的保費增加不少，也增加了民眾退休規畫的難度，所以適度承擔風險參與市場投資就變得更加重要，投資型商品再度受到青睞。

愛的保單123 陪孩子長大

雖然學校開學日期因為新冠肺炎（COVID-19）延後兩周，但隨著開學腳步接近，保險專家建議，家長一邊檢視手上的現金流，一邊替孩子規畫保險 ，依照「醫療險」、「失能扶助險」、「利變型壽險」優先順序替孩子建立起防護傘，在陪孩子開心開學的同時，也讓爸媽的愛如同保險一樣，成為孩子成長的最好後盾。

支持金管會放寬「張綱維條款」 金融業工會：不能因噎廢食

金管會鬆綁「張綱維條款」將有限徵求門檻預告修改為持股200萬股或千分之5以上，金融業工會今天舉行記者會，公開支持金管會。...

將來銀行徵才 招募50～60名Fintech菁英

繼1月底率先取得經濟部正式核發「營業登記許可」後，將來銀行（Next Bank）宣布，將於本周六（15）舉行2020年首...

熱門新聞

信用卡存發票好處？內行人曝「雙優勢」：躺著賺錢

蘋果驚爆電腦延遲出貨

驚傳保德信人壽要賣！金管會：要問業者

高通奪5G新單 聯發科有壓

國發會：疫情衝擊五大產業

抗疫拚經濟 台灣祭600億振興方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。