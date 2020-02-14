快訊

減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

菲律賓宣布解除禁台令 外交部籲世衛更正對我不當列示

抗疫宅經濟 在家過情人節網購、外送、追劇刷卡享好康

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
抗疫宅經濟，刷一銀卡最高享14%優惠。圖／一銀提供

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾出門購物意願降低，行政院拍板要發「振興抵用券」刺激消費，腦筋動得快的銀行業者積極搶攻「抗疫宅經濟」。兆豐銀行針對4大類宅經濟消費，送出最高16%現金回饋，包括海內外網購、六大影音、外送平台與線上量販，讓民眾免出門也能在家輕鬆大賺回饋。刷一銀卡最高回饋14%，還有機會將iPhone 11帶回家。

永豐銀行看好情人節宅商機，包括上網買禮物，刷永豐卡累積分期滿4500元送520元刷卡金回饋，永豐現金回饋JCB晶緻卡可享累計最高回饋30%。準備在家吃大餐、看電影過節的卡友，刷永豐「DAWHO現金回饋卡」享最高8%現金回饋，讓卡友在家也能享受超值的幸福時光。

據網購業者統計，近來宅配量大增，包括居家食品與運動用品，成長幅度均逾2成，顯示民眾即使不出門，也會透過線上購物，在家打造舒適的娛樂休閒環境。

兆豐銀行e秒刷卡推出加碼活動，原海外網購最高4%回饋，每逢週一再加碼6%，總回饋將直衝10%；國內則與Yahoo!購物中心、momo、PChome、蝦皮及松果合作滿額活動，最高回饋高達16%。

2月至PChome與momo購物網刷一銀信用卡單筆分期登錄最高享3000元刷卡金回饋，使用iLEO信用卡或Wonderful星璨卡網購消費再享最高2%現金回饋，回饋率最高12%；至全國電子線上購買如空氣清淨機等防疫精選特惠商品，刷卡再享2%優惠。

在家休閒娛樂部分，各銀行也推出眾多追劇優惠讓民眾盡情宅在家看劇，如兆豐銀針對愛奇藝、Netflix、CATCHPLAY等六大影視平台，推出為期3個月的限時加碼10%回饋活動，刷卡登錄即可獲得10%回饋。華南則針對i網購卡推出指定線上娛樂等通路，送出8%回饋；國泰世華則針對影音娛樂平台送出7%回饋。

想在家吃熱食，外送平台也有刷卡優惠。兆豐銀與foodpanda及Uber Eats合作，最高可獲得53%回饋。如果需要採購量販生鮮用品，一銀與家樂福、大潤發等多家連鎖通路舉辦促刷活動，刷卡滿888元贈50元刷卡金，若刷icash聯名卡還可加碼，回饋率最高達10%。持一銀卡至里仁門市，享有機鮮蔬買一送一優惠。

除上述優惠外，第一銀行再加碼提供卡友最高2%小確幸，刷滿5筆999元即贈統一超商佰元商品禮券；使用分期交易還可以再抽iPhone 11，綁定Apple Pay行動支付月月再享百元刷卡金回饋。

在家歡度情人節！兆豐銀行4大宅經濟優惠登場。圖／兆豐銀行提供
情人節刷永豐信用卡好幸福，網購甜蜜好禮送刷卡金，在家吃大餐看電影享超值回饋。圖／永豐銀提供

兆豐銀行 刷卡 第一銀行
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

另類愛之船 鑽石公主號乘客情人節苦中作樂

抗疫放大絕！新光三越推「精品到府得來速」

媽祖託夢送情人節大禮 準阿嬤刮中百萬元

百對情人齊慶祝 中埔鄉落羽松森林 浪漫歡度情人節

相關新聞

北市疫情紓困方案 核貸戶本金、利息寬限期6個月

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，北市府下午召開第八次應變小組會議，會議後市府初步公布北市紓困方案。產發局...

金管會推車險電子化 驗車只要出示手機e-Mail即可

智慧型行動裝置日趨普遍，配合節能減碳政策，金管會已全面推動強制汽車責任保險的電子式保險證，汽、機車所有人要驗車時用手機、...

防疫照顧假給不給薪？部分金融、科技公司照給全薪

防堵新冠肺炎病毒蔓延，教育部公告教育部公告各中小學及大專院校延後開學，政府也開放家長能請14天的防疫照顧假，但卻是由雇主...

華泰銀力推危老、都更融資

華泰銀行近年來積極響應政府政策，極力推動危險及老舊建築物、都市更新融資業務，各地的分行人員以親身參與住戶說明會方式，排解住戶疑慮。從整合前期的貸款資金需求，到中期的資金規劃，並搭配產權信託機制，依不同階段給予客製化資金融資。

富邦媒鎖定5領域 徵才逾百人

新冠肺炎疫情爆發以來，讓各行各業皆面臨嚴峻挑戰，包括航空、零售、餐飲等行業皆傳出減薪、裁員、放無薪假的消息，就連華航也宣布主管減薪10%。不過，電商業龍頭富邦媒（8454）則宣布將延攬生力軍，啟動年度人才招募計畫，將鎖定五大類菁英人才，並開出逾百人職缺。

信用卡存發票好處？內行人曝「雙優勢」：躺著賺錢

近年來有許多民眾習慣使用雲端發票，不僅減少紙張消耗也大幅增加中獎機率，對此，有網友好奇詢問，「發票存信用卡會中獎嗎」，結果問題一出，內行人指出，信用卡是載具銀行不會幫忙對獎，要先到財政部「綁定領獎帳戶」及「設定載具規戶」，才能看到中獎發票，並提醒歸戶後要設定領獎，才不會與財神錯過。

市場雜音多 投資型保單再起

為了儲備退休金，一般民眾常以保險為規畫退休的工具，但近年來一連串的政策調整，例如調降責任準備金利率及提高死亡保障門檻等，可能讓傳統型保單的保費增加不少，也增加了民眾退休規畫的難度，所以適度承擔風險參與市場投資就變得更加重要，投資型商品再度受到青睞。

愛的保單123 陪孩子長大

雖然學校開學日期因為新冠肺炎（COVID-19）延後兩周，但隨著開學腳步接近，保險專家建議，家長一邊檢視手上的現金流，一邊替孩子規畫保險 ，依照「醫療險」、「失能扶助險」、「利變型壽險」優先順序替孩子建立起防護傘，在陪孩子開心開學的同時，也讓爸媽的愛如同保險一樣，成為孩子成長的最好後盾。

支持金管會放寬「張綱維條款」 金融業工會：不能因噎廢食

金管會鬆綁「張綱維條款」將有限徵求門檻預告修改為持股200萬股或千分之5以上，金融業工會今天舉行記者會，公開支持金管會。...

將來銀行徵才 招募50～60名Fintech菁英

繼1月底率先取得經濟部正式核發「營業登記許可」後，將來銀行（Next Bank）宣布，將於本周六（15）舉行2020年首...

高資產戶搶美元 照跑銀行

儘管新冠肺炎疫情不退，民眾普遍少出門，但是新台幣日前再現2字頭，高資產大戶不畏疫情，還是跑到銀行換美元搶買投資等級海外債券，使得銀行理財專員也必須面對面服務客戶，無法以線上交易取代。

輸銀推授信、輸出保險優惠

新冠肺炎延燒，繼八大公股銀行推出紓困方案後，公股銀行中國輸出入銀行昨（13）日宣布，將推出「輸出入銀行疫氣相挺方案」，希望於此過渡時期提供廠商有效之資金及金融支援。

熱門新聞

信用卡存發票好處？內行人曝「雙優勢」：躺著賺錢

蘋果驚爆電腦延遲出貨

高通奪5G新單 聯發科有壓

國發會：疫情衝擊五大產業

抗疫拚經濟 台灣祭600億振興方案

陸推遲復工 我3月恐沒車賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。