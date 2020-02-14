抗疫宅經濟 在家過情人節網購、外送、追劇刷卡享好康

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾出門購物意願降低，行政院拍板要發「振興抵用券」刺激消費，腦筋動得快的銀行業者積極搶攻「抗疫宅經濟」。兆豐銀行針對4大類宅經濟消費，送出最高16%現金回饋，包括海內外網購、六大影音、外送平台與線上量販，讓民眾免出門也能在家輕鬆大賺回饋。刷一銀卡最高回饋14%，還有機會將iPhone 11帶回家。

永豐銀行看好情人節宅商機，包括上網買禮物，刷永豐卡累積分期滿4500元送520元刷卡金回饋，永豐現金回饋JCB晶緻卡可享累計最高回饋30%。準備在家吃大餐、看電影過節的卡友，刷永豐「DAWHO現金回饋卡」享最高8%現金回饋，讓卡友在家也能享受超值的幸福時光。

據網購業者統計，近來宅配量大增，包括居家食品與運動用品，成長幅度均逾2成，顯示民眾即使不出門，也會透過線上購物，在家打造舒適的娛樂休閒環境。

兆豐銀行e秒刷卡推出加碼活動，原海外網購最高4%回饋，每逢週一再加碼6%，總回饋將直衝10%；國內則與Yahoo!購物中心、momo、PChome、蝦皮及松果合作滿額活動，最高回饋高達16%。

2月至PChome與momo購物網刷一銀信用卡單筆分期登錄最高享3000元刷卡金回饋，使用iLEO信用卡或Wonderful星璨卡網購消費再享最高2%現金回饋，回饋率最高12%；至全國電子線上購買如空氣清淨機等防疫精選特惠商品，刷卡再享2%優惠。

在家休閒娛樂部分，各銀行也推出眾多追劇優惠讓民眾盡情宅在家看劇，如兆豐銀針對愛奇藝、Netflix、CATCHPLAY等六大影視平台，推出為期3個月的限時加碼10%回饋活動，刷卡登錄即可獲得10%回饋。華南則針對i網購卡推出指定線上娛樂等通路，送出8%回饋；國泰世華則針對影音娛樂平台送出7%回饋。

想在家吃熱食，外送平台也有刷卡優惠。兆豐銀與foodpanda及Uber Eats合作，最高可獲得53%回饋。如果需要採購量販生鮮用品，一銀與家樂福、大潤發等多家連鎖通路舉辦促刷活動，刷卡滿888元贈50元刷卡金，若刷icash聯名卡還可加碼，回饋率最高達10%。持一銀卡至里仁門市，享有機鮮蔬買一送一優惠。