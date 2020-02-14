金管會推車險電子化 驗車只要出示手機e-Mail即可

智慧型行動裝置日趨普遍，配合節能減碳政策，金管會已全面推動強制汽車責任保險的電子式保險證，汽、機車所有人要驗車時用手機、email就可出示投保證明。保險局表示，目前已修正發布保險業招攬及核保理賠辦法，增列保險業招攬人員於招攬時，若保險契約是以電子保單型式出單時，應取得要保人及被保險人的行動電話號碼或電子郵件信箱。

金管會2018年推動「強制車險電子式保險證認證平台」，也就是強制車險保單電子化，民眾可透過電子郵件、手機等方式，找到強制險的投保證明，避免重複投保、遺失等情況。金管會也規定，保險契約若以電子保單型式出單時，保險業務員需取得保戶手機號碼、電子郵件信箱。

此外，為強化強制車險電子式保險證的防偽及控管機制，保險局指出，已請保發中心完成「強制汽車責任保險電子式保險證認證平台」的建置，透過該平台產製的電子式保險證，保險公司除了可透過電子郵件、簡訊等方式，將電子式保險證提供給要保人，還可同步傳輸承保資料至公路監理資料庫，有利車主即時辦理車籍監理業務，可出示本保險電子式保險證，作為公路監理機關審核的投保紀錄證明，且保戶可隨時查詢保險期間，確認投保情形，增加保戶便利性。

保險局說，民眾在業務員或其他通路招攬投保強制車險時，可提供行動電話號碼或電子郵件信箱，也可到保險公司官網投保本保險，並選擇發放電子式保險證。另外，若未留存行動電話號碼或電子郵件信箱於保險公司的民眾，也可主動提供保險公司，有利保險公司提供電子式保險證。