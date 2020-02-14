和泰產險聘法遵主管違規 遭金管會罰60萬元

金管會今（14）日公布裁罰案件，和泰產險因聘任總機構法令遵循主管，未確實評估審視聘任人員適格性，致董事會審查程序流於形式，違反保險法相關規定，核處罰鍰新台幣60萬元。

金管會表示，經查和泰產險因聘任總機構法令遵循主管，未確實評估審視聘任人員適格性，致董事會審查程序流於形式，核與保險法第148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第8款規定不符，依據保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰60萬元。

保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項規定，保險業應分別業務性質及規模，依內部牽制原理訂定至少應包括下列控制作業之處理程序，且應適時檢討修訂，第8款是「關於會計、總務、資源、人事管理及其他各種業務之控制作業。」

保險法第171條罰金依情節處新台幣60萬元以上600萬元以下罰鍰，並得令其撤換核保或精算人員。金管會此次懲戒僅罰最輕的罰金。