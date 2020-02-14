周線連二紅台股收漲23.92點 三大法人買超25.26億
台股今（14）日開高震盪，一度拉升至11,840.79點，終場以11,815.7點作收，上漲23.92點，成交量1,116.74億元，三大法人買超25.26億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超16.94億元，投信賣超3.5億元，自營商買超（合計）11.82億元，其中自營商（自行買賣）買超7.91億元，自營商（避險）買超3.91億元。
台股今日以11,806.52點開高，盤中雖曾翻黑下滑至11,788.87點，但在買盤進場下，指數翻黑，且收復月線，終場收在11,815.7點，漲幅0.2%，周指數上漲202.89點，周漲幅1.75%，周線連二紅。
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