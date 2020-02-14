周線連二紅台股收漲23.92點 三大法人買超25.26億

雖然學校開學日期因為新冠肺炎（COVID-19）延後兩周，但隨著開學腳步接近，保險專家建議，家長一邊檢視手上的現金流，一邊替孩子規畫保險 ，依照「醫療險」、「失能扶助險」、「利變型壽險」優先順序替孩子建立起防護傘，在陪孩子開心開學的同時，也讓爸媽的愛如同保險一樣，成為孩子成長的最好後盾。

2020-02-14 13:54