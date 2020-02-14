信用卡存發票好處？內行人曝「雙優勢」：躺著賺錢

近年來有許多民眾習慣使用雲端發票，不僅減少紙張消耗也大幅增加中獎機率，對此，有網友好奇詢問，「發票存信用卡會中獎嗎？」內行人回應，信用卡是載具，銀行不會幫忙對獎，要先到財政部「綁定領獎帳戶」及「設定載具規戶」，才能看到中獎發票，並提醒歸戶後要設定領獎，才不會與財神錯過。

原PO在PTT發文表示，自己本身在用玉山和元大的信用卡，最近遇到許多店家告知發票幫你存信用卡，「可是我從沒設定過載具之類的東西，這樣銀行會自動幫我兌獎嗎？」

貼文一出，網友紛紛指出信用卡存發票的好處，包含自動對獎、中獎金額直接匯進帳戶，「自動轉帳超爽，躺著就幫你弄好」、「我現在有中的幾乎都是載具，還有中過額外加開的2000」、「2000、1000、500、200都中過」、「超級方便不用自己對獎」、「懶人必備中獎機率又高」、「自動存、自動對、自動轉帳，中過好幾次」。

此外得注意信用卡是載具銀行不會幫忙對獎，使用信用卡載具前，要先到財政部申請綁定手機條碼，設定領獎帳戶即載具規戶，或是輸入信用卡卡號、身分證末4碼、生日月日4碼即可查詢信用卡消費及中獎資訊。