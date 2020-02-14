支持金管會放寬張綱維條款 金融業工會：不能因噎廢食

金管會鬆綁「張綱維條款」將有限徵求門檻預告修改為持股200萬股或千分之5以上，金融業工會今天舉行記者會，公開支持金管會。全國金融業工會聯合總會（全金聯）理事長鄧木欽表示，適度調整有助於引進監督的力量，讓工會也有機會進入董事會監督企業運作，確保永續經營「不能因噎廢食」。

金管會鬆綁「張綱維條款」對持股低的金融機構大股東經營主導權帶來挑戰，擔心持有少數股份的股東，利用委託書取得公司經營權，將引來更多的「張綱維們」，爭奪經營權、擾亂市場。全金聯、合庫銀行、兆豐商銀、彰化銀行、第一銀行、台灣企銀、華南金控等工會理事長召開記者會支持金管會放寬張綱維條款。

鄧木欽表示，現行金融業股東結構分三類，一事純純財務投資的一般股東，二是藉由徵求人資格進入董事會的「張綱維們」，只是短期持有，有掏空等不良目的，第三種則想進入董事會監督器，運作，確保企業永續精營的股東。目前許多銀行工會都有推選代表進入董事會，對企業運作及勞資關係提出的建議。

鄧木欽表示，適度調整徵求門檻，有助於引進監督的力量，過去金管會將門檻調高為千分之五，會讓工會等所有小股東都無法進董事會監督；放寬後金管會應加強監理，了解徵求的資金來源及目的，「張綱維們不會復辟」。

兆豐工會理事長邱奕淦表示，金控公司股本都千億以上，以兆豐金控為例，千分之五就要20億元以上才可以成為徵求人，若要競上董事，甚至10％可能也拿不到，2000張的門檻也不低，政府應該支持產業民主、良性競爭，讓股東有機會進董事會監督，有助公司治理。

鄧木欽表示，政府政策不能一竿子打翻一條船，就像自然界有害蟲也有益蟲，不能為了殺害蟲也殺掉益蟲，影響生態圈的健康發展。工會持股都是長期持股，靠薪水及工會會費累積股票，只有增加沒有減少，和企業共存亡，但張剛維們的運作方式都是短暫持有，資金來源不明，不希望金管會因張綱維們就因噎廢食，影響產業民主與勞資共治的理想。

鄧木欽表示，金管會有金檢等公權力，可建立防火牆等來管理市場秩序、防範張綱維們，不是只要訂徵求高門檻就可以不用管了，就像防疫也不是帶了口罩就沒事，這是主管機關的責任「沒有那麼輕鬆的」。

今年合庫金控、彰化銀行、永豐金控都將召開董事會改選，各工會表示持股約3000、4600及4600張，都已達到新的徵求門檻，都不排除今年參與董事改選。