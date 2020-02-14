《銀行家》500大銀行品牌出爐 元大銀成長幅度全球第4

新冠肺炎疫情來勢洶洶，銀行業紛紛啟動備援行動方案，並於下周起陸續展開實際演練，尤其總行涉及交易與集中作業部門，以及IT資訊系統，務必要做到運作不中斷，儘管目前台灣的疫情控制得當，但銀行的演練天數並不比SARS時期短，且不排除觀察疫情發展，即使沒有行員確診也執行備援方案的可能。

2020-02-14 01:12