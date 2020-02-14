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《銀行家》500大銀行品牌出爐 元大銀成長幅度全球第4

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

銀行家雜誌《The Banker》最新公布2020年全球500大銀行品牌調查，元大金控旗下元大銀行排名第287名，較2019年名次大幅躍升126名，也在全球500強銀行中成長幅度躍居第4名；在品牌價值指標方面，元大銀行在所有評比銀行中也獲得最佳進步第5名，成長85%。

研究機構《Brand Finance》與英國《The Banker》（銀行家）雜誌，每年研究全球超過5,000家企業，公布各產業中品牌價值前500大企業。

本次品牌價值調查之評價與評等，指標構面涵蓋財務指標及非財務指標，如規模、分項業務市占與營收、財務槓桿、成長性、信用評等、消費者品牌忠誠度、地區分布、聲譽等多元指標，元大銀行本次品牌價值大幅成長約85%，顯現元大銀行在產品與客戶經營之努力，獲得消費者及國際品牌價值研究機構之認同。

元大銀行業務主軸以消費金融、企業金融、財富管理及數位銀行等四大領域為組織方向，在國內中大型銀行中維持績優水準，國內分行據點達到148家。

2019年獲利突破百億元關卡，全年稅後純益100.31億元，每股稅後純益（EPS）1.36元，雙雙創下歷年新高。

元大銀行近三年調整放款結構、虛實通路整合、理財業務發展與合併綜效發揮良好，海外據點包含元大銀行香港分行、元大儲蓄銀行（菲律賓）、元大儲蓄銀行（韓國）兩家海外子行，期許更能發揮經營綜效，持續深耕台灣聚焦亞洲。

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