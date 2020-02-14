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獲肯定 元大投資先生奪數位內容產品獎殊榮

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

經濟部工業局為鼓勵新創開發、推動趨勢產品、引領產業創新突破，每年皆會舉辦「數位內容產品獎」，徵選國內優質的數位創新產品，而元大證券已連續三年獲獎。元大證券本屆以「投資先生APP」參加2019年度的「數位內容產品獎」，再次獲得國內各領域專家所組成的專業評審團肯定，奪得本屆最具商業價值獎，展現了「投資先生APP」受到業界高度的青睞。

「投資先生APP」為業界首創，集選股、看盤、下單於一身的證券行動軟體，上線至今，約一年三個月的時間，透過廣大的客戶群眾分享，以及不斷地在各界競賽中獲獎，已是台灣家喻戶曉的首選投資軟體。

為了持續精進服務的深度與廣度，上線期間內的功能升級從未止步。在近期的更新中，不但讓客戶能夠直接在「投資先生APP」交易國內外期貨、選擇權的商品，提供的行情更包含海外各大期貨交易所。同時，元大證券也優化了客製服務的功能，開放客戶在多欄位報價模式中，自訂報價列表的顯示和排序，可調整的資訊欄位更多達17項，讓每一位客戶，都能調整出符合個人需求和習慣的舒適介面。

元大證券透過聆聽客戶的反應及建議，持之以恆的優化更新，現在的「投資先生APP」已與一年前的版本有著相當不同的面貌，功能的部分也已相當完善且強大，日後更將朝著創新及客製化的方向開發，由此不難發現元大證券對於提升客戶體驗的重視以及實踐。

因應即將上路的逐筆交易新制，「投資先生APP」也已做好了萬全的準備，秉持著台灣龍頭券商的責任，元大證券未來仍會持續深耕數位金融領域，帶給台灣投資人與日俱進的金融服務體驗。

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