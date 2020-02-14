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保單連結目標到期債 嚴管

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導
投資型保單連結「目標到期債（TDF）基金」為追求高報酬，買非投資等級的高風險債券，這些常是有違約風險的新興市場債，金管會將嚴管。 本報系資料庫

金管會將嚴控投資型保單連結「目標到期債（TDF）基金」，預計要求業者遵守二大規則，即限制投資的債券等級須在BBB+級以上、而且占基金資產價值比不得逾四成；保險局副局長王麗惠昨（13）日證實，相關加強監理方案已獲業者共識，將儘速發布，預計第1季可望上路。

連結目標到期債券（TDF）基金的投資型保單，曾經年銷逾千億元，一般具有高報酬率且可固定領息，過去曾獲不少保戶青睞，市場也熱賣，但其實投資風險不低，也不保本，卻主要銷售給一般民眾，而非專業投資人，今年下半年金管會要開始嚴管儲蓄型保單，金管會恐資金大舉轉進這類型的投資型保單，因此邀業界商議。

據了解，保險局研議採二方式控管保單連結「目標到期債（TDF）基金」，包括限制債券投資等級需在BBB+級以上，且占資產價值比不得逾四成，藉此保護保戶。

圖／經濟日報提供

保險業銷售這類目標到期債連結基金保單，常常號稱預期年報酬率4%~6%，每年領債息，解約時拿回本金，訴求能存老本，適合退休族群。

但保險公司拿到保戶資金後，絕大多數資金投入在高收益債，為追求高報酬，勢必得買非投資等級的高風險債券，甚至CCC+級以上的垃圾債，才有高獲利，這些債券的違約風險並不低。

官員表示，目前投信公司高收益債券商品，有七成賣給投資型保單的保戶，而非銷售給專業投資人，未來希望強化連結基金的風險控管，確定二項新的管理規則，一是投資型保單連結的TDF，必須是投資等級，債券評等都必須在BBB+級以上；二是BBB+級以上的債券占基金淨資產價值不得逾40％，也就是投資型保單連結的目標到期債券基金，必須是相對安全，即便是BBB+級的投資等級債券也不得占到40％，其他逾60％須是更高等級的債券。

王麗惠表示，保險局邀集壽險公會與保險業者，就連結目標到期債券標的（TDF）如何強化監理相關風險的管控，跟業者討論並已達成共識，加強監理方案並不需要法規預告，但目前還在內部作業中，明確內容將整理後儘速公布，預料第1季前可上路。

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