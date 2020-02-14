銀行抗疫 啟動備援機制

新冠肺炎疫情來勢洶洶，銀行業紛紛啟動備援行動方案，並於下周起陸續展開實際演練，尤其總行涉及交易與集中作業部門，以及IT資訊系統，務必要做到運作不中斷，儘管目前台灣的疫情控制得當，但銀行的演練天數並不比SARS時期短，且不排除觀察疫情發展，即使沒有行員確診也執行備援方案的可能。

新加坡星展銀行星國總部日前傳出行員染新冠肺炎確診，多達300名行員撤離，消息震驚金融圈，多家公民營銀行啟動異地備援準備作業。

兆豐銀行選定總行以外台北市中心三處大樓，作為分散辦公備援處所，可在家上班的人，可不去備援地點，兆豐銀預定下周起各部門分批演練，最快一周內完成演練，其中，資金調度、財務、信託等有交易操作的部門優先完成演練，客服、集中作業中心也是重點，資訊部門也做好支援相關部門異地運作的準備，最高原則就是不可以有任何交易、功能中斷，無法運作。

台企銀選定北投行員訓練中心，做為總行備援，原則上不超過五成的總行人力移轉至北投上班，副總級主管一半轉至北投，扣除部分可在家工作人員，牽涉到銀行資訊系統的一定要到總行或備援辦公室，各部門預定27日前演練完畢，並授權部門主管自行評估演練天數至少二到三天，台企銀並預定本周六（15日）補班時，開會討論未來備援方案的執行條件。

由於台企銀總行位置接近迪化街與台北車站，觀光客密度高，且是確診郵輪旅客的「趴趴走」路線，因此總行防疫升級，除了量體溫、噴酒精消毒，辦公室開會要求戴口罩，不像有的銀行對於不必面對客戶人員，並不要求戴口罩。

台中銀行也是總行分兩地相互備援，下周將實地演練為期三天，另外，台中銀總行設有員工餐廳，目前暫停員工到餐廳內集中用餐，改為各部門派員到餐廳領取便當，大家在自己位子上吃便當，避免集中用餐增加染病風險。另外，台中銀將觀察疫情發展，不一定要像星展有行員確診才執行備援方案。

遠東銀行的金融市場與財管、資訊部門已經完成備援演練，並未全行進行演練，但已經做好備援方案規劃，總行外另擇兩處分散。