兩國銀武漢分行 24日開業

受新冠肺炎疫情衝擊，湖北省企業復工時程再度往後順延，部分台資企業接獲通知，將於21日復工，台資銀行土地銀行、台灣企銀已取得共識，武漢分行將延至24日開業。

新冠肺炎迄今未獲控制，湖北省單日暴增萬例確診，部分區域甚至實施「戰時管制」；身處疫區中心的土銀、台企銀武漢分行決定開業時間再度延後十天，由原本的14日，延後至24日。

「如果21日有些商號和企業可以開始營業，他們就可以去補些物資，24日再開業」，土銀主管說。

至於身處疫區、足不出戶近一個月，會不會非常苦悶？土銀主管說，幸好現在網路很發達，透過網路，行員們就能在行務會議上和財政部長連線，也可以透過網路和家人聯繫、上網瀏覽影片等。

土銀武漢分行六位台派員工，過年前因來不及在封城前搭上返台班機，就此留在武漢過年，到24日開業為止，將整整「閉關」33天。

土銀2月10日舉行行務會議時，財政部長蘇建榮關懷土地銀行武漢分行員工，特以視訊方式瞭解六名台籍幹部目前生活日常情形、身體狀況及開工後因應措施等，為他們加油及鼓勵。

在武漢設有分行的土地銀行，六位台派人員因武漢封城、被迫留在武漢過年，即使兩岸談妥包機返台事宜，首批台商也順利返台，但因湖北省一開始是訂於2月14日開工，屆時銀行就要開門做生意，因此，即使有返抵國門的機會，土銀六位行員依舊恪盡職守，一致決定要留在武漢等候開業。

昨日確定，武漢分行開業時間再度向後順延十天，台派行員們的閉關時間又得多十天。