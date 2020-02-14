紓困 公銀還款期最長延一年

公股行庫支持政策對抗新冠肺炎疫情，對企業、個人放款與信用卡客戶，全面提供還款展期、延期繳款機制，幫助受疫情影響的企業與個人，緩解資金調度壓力，展期、延繳期間普遍在三到六個月，甚至可能視個案延長一年。

兆豐銀率先提供信用卡客戶，受疫情影響可延後繳款三個月後，其他行庫紛紛跟進，且配合紓困，企業、個人貸款也都提供展期、緩繳機制，期間的利息、違約金也可豁免。

台銀對企業、個人貸款則是給予展延最長六個月，三商銀則是強調個案評估，只有企業、個人客戶確實有受到疫情影響受創，導致準時還款困難，就會受理給予展期，但展延時間視個案差異可能很大，也許一個月、也許一年不等，甚至保有未來屆期若仍有困難，可持續協商展期的空間。

台銀、土銀也同時對法人戶與個人戶，都提供貸款緩繳或展期機制，其中，台銀明定6月底前因疫情遭受衝擊的企業、個人戶，申請貸款本金及還款期限展期最長可六個月，但本金展延期間，利息仍按月繳納。合庫銀與台企銀對受疫情衝擊企業戶，提供本息緩繳展期，台企銀並直接授權各分行依紓困機制辦理緩繳、展期等作業，個金貸款展期最長六個月。

至於信用卡帳單延期繳納，公股行庫則是訂出明確標準，包括救護醫療人員、確診患者及因疫情滯留無法回台者，信用卡帳款可最長延繳三個月，而台銀、土銀、合庫銀另有針對居家隔離者帳款可展延30天。

不過，行庫主管強調，申請客戶必須要證明其確實受新冠肺炎影響，比方提供因疫情衝擊致訂單或預估營收減少的資料，以及個人非自願性失業勞工、無薪假等相關證明文件，信用卡客戶提供醫療人員證明文件、確診居家隔離證明書或滯留國外無法返台相關證明文件等，佐證其因疫情導致及時還款困難，這樣才能讓銀行紓困的資源，正在真正需要者身上。