輸銀推授信、輸出保險優惠

經濟日報 / 記者林子桓／台北報導

新冠肺炎延燒，繼八大公股銀行推出紓困方案後，公股銀行中國輸出入銀行昨（13）日宣布，將推出「輸出入銀行疫氣相挺方案」，希望於此過渡時期提供廠商有效之資金及金融支援。

輸銀主要有三業務，包括輸出保險、輸出保證及融資授信，其推出的紓困方案，規劃從即日起至6月30日止，提供企業廠商授信優惠方案與輸出保險優惠方案。

其中授信優惠方案共計兩項，其一為授信期限展延，既有授信案件還款及保證期間展延期限最長一年，展延期間利息及保證費用仍須按月繳納；其次為利率優惠措施，依核貸利率給予最高0.25%之減碼優惠條件，提供廠商辦理各類貸款及保證，協助廠商取得所需資金。同時，移送中小企業信用保證之案件，仍須依信保基金規定辦理。

至於輸出保險優惠方案包括：徵信費優惠以及保險費優惠。針對我國出口廠商，輸出保險提供「託收方式(D/P、D/A)輸出綜合保險」、「記帳方式(O/A)輸出綜合保險」及「信用狀貿易保險」達一定金額者，可享代辦買主徵信費用完全免費之優惠；「信用狀貿易保險」: 可享開狀銀行徵信費用完全免費之優惠。

除此，投保「託收方式(D/P、D/A)輸出綜合保險」或「記帳方式(O/A)輸出綜合保險」：可享保險費率國家等級升等及最低以8.5折計收保費之優惠；「信用狀貿易保險」:開狀銀行位於我國之潛力出口市場，保險費最低以五折優惠；開狀銀行若位於新南向政策國家、我邦交國家或屬跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會員國者等，保險費最低可享有以2.5折計收之優惠。

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