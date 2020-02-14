高資產戶搶美元 照跑銀行

儘管新冠肺炎疫情不退，民眾普遍少出門，但是新台幣日前再現2字頭，高資產大戶不畏疫情，還是跑到銀行換美元搶買投資等級海外債券，使得銀行理財專員也必須面對面服務客戶，無法以線上交易取代。

銀行業者表示，因為法規限制，要交易這些海外債券，一定要臨櫃，不能線上操作，客戶必須親臨銀行，並簽署商品的風險預告書，同時理專也要協助客戶確認下單標的是否確有券源可供客戶買進，因此才必須要到銀行現場交易。

新冠肺炎疫情延燒，各銀行都強打線上交易，讓客戶盡量不必出門，在家就可作各類金融交易與資訊查詢，第一線面對客戶的櫃台人員，則是銀行配發口罩、加強防疫的重點。不過，各銀行都要求企金、個金理財的服務專員，盡量少出門外訪、拜訪客戶，但其實受限法規與交易商品特性，理專還是難以避免要和客戶面對面，尤其是這些上門者多半是高資產大戶，更須仔細服務。

銀行業者表示，疫情延燒全球衝擊資本市場，避險心態再起，投資等級海外債券許多價格大漲、產生溢價，但是新台幣升破30元大關，還是吸引許多大戶趕忙上門，不畏疫情出門就為了搶換新台幣投資這些投資等級海外債。