輸銀推出疫情紓困方案 授信、輸保均有優惠

冠狀肺炎（武漢肺炎）延燒，繼八大公股銀行均推出相關紓困方案後，同屬公股銀行的中國輸出入銀行今（13）日宣布，將推出「輸出入銀行疫氣相挺方案」，希望於此過渡時期提供廠商有效之資金及金融支援。

輸銀主要有三項業務，包括：輸出保險、輸出保證及融資授信，推出的紓困方案，目前規劃從即日起至6月30日止，提供授信優惠方案與輸出保險優惠方案。

其中授信優惠方案共計兩項，其一為授信期限展延，既有授信案件還款及保證期間展延期限最長1年，展延期間利息及保證費用仍須按月繳納；其次為利率優惠措施，依核貸利率給予最高0.25%之減碼優惠條件，提供廠商辦理各類貸款及保證，協助廠商取得所需資金。同時，移送中小企業信用保證之案件，仍須依信保基金規定辦理。

至於輸出保險優惠方案包括：徵信費優惠以及保險費優惠。針對我國出口廠商，本行輸出保險提供「託收方式(D/P、D/A)輸出綜合保險」、「記帳方式(O/A)輸出綜合保險」及「信用狀貿易保險」達一定金額者，可享代辦買主徵信費用完全免費之優惠；「信用狀貿易保險」: 可享開狀銀行徵信費用完全免費之優惠。

除此，投保「託收方式(D/P、D/A)輸出綜合保險」或「記帳方式(O/A)輸出綜合保險」：可享保險費率國家等級升等及最低以8.5折計收保費之優惠；「信用狀貿易保險」:開狀銀行位於我國之潛力出口市場，保險費最低以5折優惠；開狀銀行若位於新南向政策國家、我邦交國家或屬跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會員國者等，保險費最低可享有以2.5折計收之優惠。

輸銀表示，適用對象為目前往來之企業客戶，因武漢肺炎疫情衝擊之相關及周邊產業或其他受到武漢肺炎影響之廠商，得提供因疫情導致營運衰退等經本行認可之相關證明文件，限109年2月10日前還本繳息正常者。

此外，輸銀表示，客戶能透過「輸出保險網路服務平台」，線上申請辦理各種保險的快捷服務，透過線上辦理並可減少接觸感染機會，滿足廠商更安全、簡易的需求。