反送中未動搖 香港蟬聯國銀海外獲利王

金管會今（13）日公布本國銀行海外最新獲利表現，去年一年國銀海外據點大賺732.6億元，創下歷史新高紀錄，其中最賺錢的地區是香港有389.8億元，反送中事件未動搖香港獲利王的地位，香港獲利也是歷年新高。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，到去年底止，國銀在全球分行、子行等據點共有514據點，比前年底增加16個據點，稅前盈餘732.6億元，為歷年來最高，比前年成長18%。

國銀海外最賺錢的前十大市場，依序是香港389.8億元、中國大陸69.8億元、美國61.1億元、日本59.1億元、越南33.2億元、新加坡32.3億元、柬埔寨27.3億元、英國14.2億元、澳洲13.9億元、加拿大6.1億元。

值得注意的是，前十大市場中，只有美國獲利衰退，減幅達22.8%，因獲利減少，使得美國從前年的第二名，落居到第三名，輪給香港及中國大陸。

對於去年美國市場獲利衰退的原因？莊琇媛表示，主要是監理成本增加，包括法遵人員的增加等，都會成為固定費用，人事成本及事務費用都擴大，加上美國降息，利息收入成長也減少，導致獲利減少。

美國市場獲利從2017年就開始下降，去年已是連續第三年衰退。

另外，新加坡市場前年因踩雷，出現虧損1.5億元，去年則由虧轉盈，大賺32.3億元。

除此，去前十大市場中，獲利增幅最大的是越南，成長45.6%，其次是澳洲成長近二成，英國也增加19%。

而最賺錢的香港地區，去年獲利增幅也有17%，不如前年的增幅33%，即便如此，香港依舊是國銀海外獲利王，去年一年就賺了389.8億元，也創歷史新高紀錄，去年國銀海外獲利有一半是來自香港。

對於香港市場獲利持續增加的原因，莊琇媛表示，主要是利息收入、投資收益增加，因放款業務持續成長讓利息收入增加，反送中事件對放款業務比較不會有影響。