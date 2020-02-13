武疫當前 和泰產險提醒這三點不能忘

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情警報未除，和泰產險提醒，投保旅綜險、健康險的民眾，申請理賠時請保留單據正本、健康險有等待期，另外，政府發布消息前投保才能獲得理賠。

和泰產險表示，假設保戶預計在228假期前往長灘島旅遊，若於2月10日菲律賓官方公布禁止台灣旅客前往消息前投保，才能依規獲得理賠；若於2月11日（含）之後投保，則不適用。

該公司保戶若於政令發布前投保，並於保險期間內發生航班被取消，且四小時內無其他航班可搭乘，或原航班延誤達四小時以上，依保額定額給付班機取消慰問金。

上述情況不包括，自本國出發，到機場櫃臺報到前，已確定延誤或取消之班機。

若延誤時間超過六小時，另可啟動行程延遲補償保險，依延誤時間每滿六小時起算，給付上限為，最高延誤30小時、給付3,000元。

保戶若搭乘郵輪（本次寶瓶星號為例）因檢疫問題延遲返回，延誤時間超過六小時以上，可以給付行程延遲補償保險，依延誤時間每滿六小時起算，給付上限為，最高延誤30小時、給付3,000元。

和泰產險提醒，民眾申請旅行相關保險，所需理賠文件，包括：理賠申請書、延誤或取消證明、原訂/更改航班資訊、護照（相片頁）及帳號。

若保戶人在國內，且該公司健康險保戶，可留意保單條款中是否包含住院日額相關內容，依規已投保且超過30天等待期的保戶，若不幸感染武漢肺炎因而住院治療，可提供出院診斷證明申請(住院日額)。