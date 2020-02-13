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保單連結目標到期債基金限BBB+以上 最快首季上路

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如/台北即時報導

金管會要嚴控投資型保單連結「目標到期債（TDF）基金」，預計從限制債券投資等級需在BBB+級以上，且占資產價值比不得逾四成來要求業者遵守，保險局副局長王麗惠13日證實，相關加強監理方案已獲得業者共識，將儘速發布，預計第1季以前可望上路。

曾經年銷都逾千億元的連結目標到期債券（TDF）基金的投資型保單，一般具有高報酬率且可固定領息，過去曾深獲不少保戶青睞造成市場熱賣，但其實投資風險並不低，也不保本，卻主要銷售給一般民眾，而非專業投資人，因今年下半年開始金管會要選管儲蓄型保單，金管會恐資金大舉轉進這類型的投資型保單，因此邀業界來商議。

王麗惠表示，保險局邀集壽險公會與保險業者，就連結目標到期債券標的（TDF）如何強化監理相關風險的管控，跟業者討論並已達成共識，加強監理方案並不需要法規預告，但目前還在內部作業中，明確內容將整理後儘速公布，預料第1季前可上路。

據了解，保險局研議採二方式控管連結「目標到期債（TDF）基金」，包括限制債券投資等級需在BBB+級以上，且占資產價值比不得逾四成，藉此保護保戶。

保險業銷售這類目標到期債連結基金保單，常常號稱預期年報酬率4%~6%，每年領債息，解約時拿回本金，訴求能存老本，適合退休族群，但是保險公司拿到保戶資金後，絕大多數資金投入在高收益債，為追求如此高報酬，恐怕連結的標的在勢必得買非投資等級的高風險債券，甚至CCC+以上的垃圾債，違約風險並不低。

加上官員表示，目前投信這類商品，有七成賣給投資型保單的保戶，而非銷售給專業投資人，未來希望強化連結到基金的風險控管，確定二項新的管理規則，一是投資型保單連結的TDF，必須是投資等級，也就是其投資的債券評等都必須在BBB+級以上；二是BBB+級以上的債券占基金淨資產價值不得逾40％，也就是投資型保單連結的目標到期債券基金，必須是相對安全，即便是BBB+的投資等級債券也不得占到40％，其他逾60％必須是更高等級的債券。

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