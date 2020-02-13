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投保前已發生事故不賠 國泰產險籲及早規劃旅綜險
2019新型冠狀病毒（簡稱新冠肺炎，俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，國泰產險今（13）日提醒，法令及保單條款均規定，投保前已經發生的事故，無法獲得保險理賠。建議已安排好旅遊行程的民眾，及早完成旅綜險投保，讓保險發揮最大的效益。
國泰產險表示，民眾最近較常詢問的問題包括：旅程遭受各項原因影響時，旅遊不便險是否可賠付；對於未來的行程，現在是否可接受投保等。
首先，國泰產險並未針對任何地區或項目限保，如民眾投保海外突發疾病且因武漢肺炎於國外就醫之費用，國泰產險仍會依照保險內容賠付。
其次，國泰產險現行旅遊不便險條文中，自去（2019）年5月20改版後，就沒有「因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」的除外不保事項，只要保戶於「投保後」才發生的情況，且符合保單條款等約定，就會依約賠付。
以下為三種常見情況：
一、民眾投保後才發生義大利禁航事件而班機取消，如果找尋替代航班轉機進入，延誤時數達三小時以上即可獲得班機延誤項目賠付。
二、民眾投保後港澳才遭疾管局列為第三級地區，如果保戶是投保豪華型含有旅程取消的項目，有因此產生已預付且無法退還的機票、訂房或團費，可申請旅程取消項目賠付。
三、如行程出發如旅遊地因檢疫因素（如公主號郵輪）或班機遭延誤/取消導致須滯留當地，如因此額外產生的交通、膳食及住宿費用，可以申請旅程延誤項目賠付。
另外，旅平險並未將法定傳染病列為除外不保事項，若因感染新冠病毒需於海外接受治療，因此產生的醫療費用，可申請海外突發疾病醫療保險金。
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