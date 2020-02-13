「張綱維條款」擬鬆綁 金融業、公股銀工會發聲力挺

針對金管會預告「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第5條修正草案，（俗稱張綱維條款），金融業工會聯合總會與六大公股銀行工會發聲力挺。

金管會鬆綁「張綱維條款」引爆爭議，對股權分散的金融機構將造成「雙重打擊」，多家金融機構經營主導權面臨極大挑戰，不少業者強烈批評金管會政策，質疑將引來更多的「張綱維們」，爭奪經營權、擾亂市場。

不過，銀行員工會與金融機構資方態度迥異，全國金融業工會聯合總會今（13）日指出，本會暨合庫、彰銀、台企銀、一銀、華銀、兆豐等六大銀行工會基於實踐「股東行動主義」、落實「公司治理」目的、推動「產業民主」理念，將於明日召開聯合記者會，公開表達工會對於修正案同意支持的意見，籲請主管機關儘速完成委託書規則第5條修正，並於今年立即適用。銀行工會的主張主要基於兩點理由。

一、為落實公司治理目的，鼓勵股東積極參與公司事務的治理與監督，為可行的措施。故修改委託書徵求規則，使金控、銀行及保險公司的小股東有機會透過徵求委託書的方式，行使股東提案權及董事候選人提名權，不僅可使有意徵求者得在一定條件下，進行委託書的徵求，也符合股東行動主義精神。

二、現行規定對於金融機構的一般徵求人設有持股應達千分之五以上的資格門檻過高，今擬修正增列二百萬股之持股數亦可擔任委託書徵求人，適時下修放寬門檻，應為可行做法，故予支持。

明日記者會出席名單：全國金融業工會聯合總會（全金聯）鄭木欽理事長、合庫銀行工會陳金渠理事長、兆豐商銀工會邱奕淦理事長、彰化銀行工會曹炳坤理事長、第一銀行工會宋介馨理事長、台灣企銀工會游宏生理事長、華南金控工會陶培偉理事長。