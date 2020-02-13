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元大投信申請 關鍵科技指數資格認可

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

繼元月送件進度冷清，近期投信公司申請指數再度熱絡；證交所表示，今天受理元大投信申請「iSTOXX全球未來關鍵科技指數（iSTOXX Global NexGen Communication Innovative Technology Index）」認可，是日前富邦投信遞件後，今年投信公司第2件ETF標的指數資格申請案。

證交所表示，根據送件資料，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」由歐洲指數公司STOXX編製，以STOXX 14個總市場指數的成分股為選股池，篩選符合營收來源至少30%以上與關鍵科技相關業務的企業，涵蓋全球關鍵科技產業的代表企業，以調整後市值加權算權重。目前成分股共99檔。

證交所 富邦投信 元大投信
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