元大投信申請 關鍵科技指數資格認可
繼元月送件進度冷清，近期投信公司申請指數再度熱絡；證交所表示，今天受理元大投信申請「iSTOXX全球未來關鍵科技指數（iSTOXX Global NexGen Communication Innovative Technology Index）」認可，是日前富邦投信遞件後，今年投信公司第2件ETF標的指數資格申請案。
證交所表示，根據送件資料，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」由歐洲指數公司STOXX編製，以STOXX 14個總市場指數的成分股為選股池，篩選符合營收來源至少30%以上與關鍵科技相關業務的企業，涵蓋全球關鍵科技產業的代表企業，以調整後市值加權算權重。目前成分股共99檔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言