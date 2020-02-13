視障友善銀行 中國信託最暖心

面對新型冠狀病毒肺炎，感謝辛苦的醫師、護理師及第一線防疫人員勇於承擔、全力以赴，守護社會大眾的健康，感動了許多人。為表達對於防疫人員感謝的心意與支持的力量，由玉山人主動發起「向醫師、護理師及第一線防疫人員致敬」專案捐款活動，許多主管同仁熱烈響應，與玉山金控及玉山志工基金會共同捐出1,500萬元，款項全數捐至「衛生福利部疾病管制署」帳戶，作為防疫人員關懷及相關工作推動，並向防疫人員加油打氣。

2020-02-12 23:57