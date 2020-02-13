視障友善銀行 中國信託最暖心
中國信託商業銀行今天（13日）表示，該行致力推動普惠金融，積極響應金管會政策，日前推出「中信Home Bank」App友善金融專區，今（2020）年1月獲得台灣視障協會測試通過，使用人次至今不斷攀升。
中國信託銀行從分行、ATM、網路銀行到行動銀行皆落實友善金融服務，為身心障礙者提供貼心功能，展現We are family品牌精神。
中國信託銀行打造金融友善環境不遺餘力，不僅於各分行設置無障礙空間，提供全台最多約6,000台無障礙ATM及161台視障ATM，亦領先同業打造響應式（Responsive web design，RWD）無障礙網路銀行，在不同裝置上皆能流暢使用。
去（2019）年10月更全新推出中信Home Bank App友善金融專區，新增非約定轉帳功能，提升身心障礙者數位體驗。
中信銀行數位場景經營處處長何慶媛指出，除了一般的帳務查詢、匯利率查詢，視障朋友常有轉帳需求，過去卻需要請熟人幫忙或親自到ATM轉帳，相當不便，金管會主委顧立雄去年11月亦要求本國銀行全面建置無障礙網路銀行及行動銀行App轉帳相關服務。
中信銀行早一步傾聽客戶需求，於中信Home Bank App友善金融專區加入非約定轉帳功能，持續提供視障朋友更完整的金融友善服務。
中信銀行表示，中信Home Bank App友善金融專區的交易人次，已是中國信託無障礙網路銀行的五倍，前三大熱門功能為：交易明細查詢、台外幣餘額查詢、台幣非約定轉帳功能。熱門時段為上午10時至中午12 時、晚上9時至10 時，推測客戶多利用上午及睡前時段進行交易。
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