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那些年斥資千萬的華麗主燈 結束後到哪去了？

元富證券推投資不忘防疫 翻轉學堂全面線上直播

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

考量新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，元富證券反映目前情勢，將廣受投資人好評的「元富證券翻轉學堂」投資理財系列講座，自2月中起，全面改以Youtube線上直播頻道，讓投資人可與講師進行線上互動。

元富證券總經理李明輝表示，股市場瞬息萬變，加上中國大陸封城地區居高不下，未來仍存變數，元富知道投資人除關注疫情發展，亦仍持續關心證券金融市場的變化及個人資產配置。在這段抗疫期間，元富為兼顧投資人需求，特將「元富證券翻轉學堂」投資理財系列講座，改為Youtube線上觀看模式，透過線上直播，投資人可與講師互動，即時掌握投資心法。

「元富證券翻轉學堂」每月邀請金融理財專家針對投資相關議題進行演講。開辦至今宣傳報名堪稱場場秒殺，參與人數高達七千人，深受投資人青睞。本月20日邀來投資專家-妮可(Nico)林子微傳授「挖掘極端強勢股 小資族請勇敢投資！」針對資金不充裕的小資族，效率及高周轉變成必要的手段，想要追求高報酬就必須找出最具效率的操作方式。

此外，元富也推出「防疫理財e化三招」。下載「元富開戶Easy Go」，利用手機線上開戶，可免於前往證券公司現場開戶。其次，透過電子憑證，即可完成線上簽署文件契約。如：現股當日沖銷、不限用途款項借貸開戶契約(線上借款)，或股票ETF受益憑證等相關契約；使用元富「行動達人」App交易系統或「新環球大亨」AP交易系統進行報價與委託下單，不僅可避免外出，還能立即掌握即時的市場脈動，把握投資先機！

為了讓3月23日即將登場的元富「逐筆交易」功能更加完善，更是一口氣推出「贏家快手逐筆擬真AP版」、「玩逐筆擬真WEB版」及「行動達人玩擬真App版」共三套體驗系統，提供各式擬真平台一應俱全，滿足且優化用戶需求。

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