資誠估陸第1季GDP降為4 保險等產業未來受惠

針對新冠肺炎（武漢肺炎）資誠發布「新型冠狀病毒肺炎疫情對中國宏觀經濟影響」報告，評估疫情衝擊明顯，中國大陸第1季GDP可能大降2個百分點，預估為4%，下三季的增速將根據疫情結束時間逐步回升，全年GDP成長可望呈現出「V型」形態。

資誠預估，受疫情影響，2020年春節消費大幅度減少，餐飲、飯店、旅遊、娛樂、交通等產業首當其衝，相關企業收入出現斷崖式下跌。總體來講，預估大陸第一季整體社會消費品零售額增速可能會放緩5到6個百分點 。

值得一提的是，經過多年的需求結構調整，2019年消費在大陸GDP的占比大約為60%，成為經濟成長的第一驅動力。由於疫情影響，2020年消費對GDP成長的貢獻將出現大幅下降，這也是本次疫情衝擊強於2003年SARS疫情衝擊的主要原因之一。

受疫情影響，許多企業無法按時開工，生產訂單被迫取消，投資也將相應減少。不過，總體上看，與對消費的影響相比，疫情對投資的影響相對較小，因為大陸一般製造業原本就處於產能過剩狀態。

以汽車業為例，2019年汽車銷售和產量都在下降，經銷商、製造商有大量庫存。由於延遲復工造成短時間停工停產，對企業實際影響相對有限。

對基礎設施專案而言，一些專案開工可能會延遲，但這些專案在疫情過後會陸續開工，全年來看實質性影響也不大。事實上，疫情甚至可能推動一些大型醫療基礎設施專案的新投資。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，大致而言，對旅遊、娛樂、飯店、航空、物流、勞動密集型製造業等將產生較大負面衝擊，對製藥、電子商務、網路娛樂和保險等則會產生相對有利的影響。

疫情帶來機會和利多的產業包括，醫療衛生物資及製藥，還有電子商務，資誠預計，受疫情影響，額外需求將讓2020年第一季網路零售額同比增速回升到30%左右，占同期社會消費品零售總額比重也將攀升至30%。

由疫情有利宅經濟，除了網購以外，也包括其他以網際網路作為載體的休閒娛樂活動，例如各類影音和音訊、直播、網路遊戲等也受惠。

受本次疫情推動，遠距辦公正成為一種新的工作模式，但這次發現遠距辦公造成頻寬不足等技術問題，這既是挑戰也是機會。未來疫情過去後，企業或許將重新思考資源配置，將遠距辦公作為一種提高彈性的方式。這將有利於網路電話、網路視像會議、協作平台、數位化營運或財務系統等遠距辦公工具相關產業發展。

再來就是保險，資誠預計，經過本次疫情，大陸民眾對生命健康的關注、對突發疾病保障意識的提升，將有助於拉動壽險和健康險等險種的需求，有利於保險業發展。