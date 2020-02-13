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逆勢增員 富邦人壽今年四大戰略衝刺 預計徵才6000人

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

展望2020年，富邦人壽總經理陳俊伴指出，外在環境紛擾，壽險業仍有嚴峻試煉，富邦人壽今年目標透過整合資源專業成長增加人員產能與定著率、發展多元保障商品、擴散企業社會責任，拓展海外穩健發展等「GOLD」四大戰略，於變動中持續進化、追求卓越。

富邦人壽秉持彈性商品與多元通路策略，去年自結全年稅後淨利為264億元、EPS約為2.38元，較2018年同期成長6％；初年度保費收入達2063億元持續領先同業，總保費收入為5,962億元，較2018年同期分別成長8％、10％，繳出傲人佳績。

才年輕化、職能專業化是富邦人壽近年發展主軸之一，富邦人壽表示，今年預計將增員6000人，透過「校園人才培育銜接計畫」與「儲備幹部（MMA）計畫」，發展基層儲備主管，育成中高階主管，培養符合組織發展策略需求的跨領域專業人才。透過整合集團資源，建立具金控特色的客戶開發流程，擴大新進同仁的活動量與客戶量，有效增加產能與定著率。

富邦人壽今年在網路投保通路將加大經營力道，持續開發網投新型態商品，今年開春引領潮流，推出全台網投首張外溢保單「富邦人壽e起動網路投保定期壽險」，拓展業績動態，同時首創生態圈APP，打造網投數位品牌。

因應今年主管機關預計實施多項監理新政，且未來接軌IFRS17新制，富邦人壽商品逐步轉型，將朝向多元保障、滿足需求、差異化商品等3大方向發展。包括利變型保單將增加壽險保障成分、配合政策設計符合壽險保障門檻的儲蓄險，兼具保障及理財的投資型保單，針對客戶退休需求規劃推動產品，以及運用保險科技提供差異化保費及一站式服務。

在海外市場發展部分，韓國子公司富邦現代人壽積極強化商品開發、通路策略及退休金市場經營，公司業務穩健成長。越南子公司則著眼於建立精實業務部隊以擴大業務規模，並拓展多元通路。富邦人壽香港子公司受政治及低利率因素影響較大，2020年將結合富邦集團資源，共同開發幫助在地客戶達到資產累積與個人保障，並持續發展銀保與經紀人通路，擴大銷售動態。

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