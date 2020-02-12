王道銀、中租 大陸租賃公司復工

王道銀行（2897）、中租控股（中租-KY,5871）旗下大陸租賃公司復工，其中，中租控股大陸轉投資仲利國際，剩下武漢分公司尚未復工，等待官方公告。

王道銀行公告，轉投資大陸台駿國際租賃有限公司，已經取得當地主管機關復工核准通知，於12日有序復工，公司並已成立防疫緊急應變小組，持續密切注意疫情發展。

中租控股則是表示，目前仲利國際在大陸已有約50家分公司，其中，在湖北省只有武漢一家分公司，因為處於疫情中心，所以迄今仍未能復工，還要等待官方通知。至於其他地區分公司，目前都已復工，只是少部份分公司被要求暫時不要全員上班，以利防疫，而武漢分公司的台幹暫時在上海工作，至於留在武漢的當地員工，則是在家防疫。