富士達保經籲仔細審視保單 緊急時刻才有「醫」靠

新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情延燒全球，除了造成口罩、酒精等各種衛生用品供不應求，也引發許多民眾開始關心自身的保險保障是否足以應付疫情，以及自身醫療險保單是否可以理賠。

富士達保經表示，面對突發的重大疾病，人們無法預測也難以全方位準備，但透過完善的保險規畫，可以確保自己有充足資源處理與面對風險。

首先，針對感染武漢肺炎，投保的醫療險是否理賠，保險公司近期紛紛宣布應變辦法。雖然民國87年以前投保的醫療險有「法定傳染病」的除外不保規範，但針對本次肺炎疫情，多數壽險公司都宣布從寬認定或不主張除外責任，因此醫療險保戶多能依約理賠。

給付項目部分，感染後高機率需入住「負壓隔離病房」，也能從寬比照加護病房標準進行給付，如富邦人壽、新光人壽、台灣人壽等皆有公告。

至於無健保給付的手術費或醫療雜費等，則可申請限額實支實付理賠，因此是否有投保足夠額度也會是理賠的重點。

疫情全球擴散之際，不少旅客可能碰到航班異動和取消情形，被迫更改行程或滯留外地，衍生龐大額外支出甚至增加感染風險。

旅客可能投保旅遊不便險、旅遊平安險，或是旅遊綜合險(前述兩項險種綜合)來增加保障。富士達保經表示，旅客仍需特別留意保單理賠規定，尤其是「除外不保」部分。

目前絕大多數國內產險公司的不便險規範，皆載明「任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」除外不保，當政府公告而導致班機禁飛或旅行團取消，不便險將無法理賠，近期僅富邦產險公司宣布放寬理賠認定。

另外，投保旅平險也得確認是否包括，海外突發疾病保險、緊急救援費用保險，這兩項重要的保障內容。

消費水平高的國家醫療費用較昂貴，倘若不慎需在當地接受治療時，更需要保險協助負擔龐大醫療開銷以及轉送回國費用。

不過，若近期需前往疫情嚴重的紅色旅遊警示地區，大多數產險公司可能拒絕承保或限制承保金額與內容，出發前應與產險公司再次確認。

富士達保經提醒，除了勤洗手多消毒做好防疫工作，也能為自己與家人多準備一份保障，建議尚無醫療險的民眾，不妨諮詢專業保險經紀人，規劃完善的醫療保障。

已投保的民眾，可檢視手上保單理賠額度是否足夠、保障範圍是否完整，並針對不足部分進行調整。