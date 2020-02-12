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惠譽：疫情對國銀資產品質及獲利壓力有限

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

國際信評級機構惠譽（Fitch Ratings ）今天發布新聞稿表示，台灣政府對新型冠狀病毒採取的應對措施遏制傳染度，有助減緩疫情對國銀信用體質的影響。台灣政府在二月初宣布將執行貸款紓困計畫，預期將由公股銀行執行並針對觀光運輸業者，以減緩疫情對台灣經濟所帶來的挑戰。預期疫情對銀行業曝險的資產品質與獲利壓力，短期仍在控制範圍內。

因中國大陸經濟成長趨緩、台灣發展新南向計畫，以及中美貿易的持續緊張，使國銀對陸曝險占比已從2014年底的68%高峰下降至2019年底的46%。觀光產業僅占台灣GDP約2%，惠譽分析，在疫情影響下，亞太地區國家對邊境與旅遊的管控將對台灣觀光與運輸產業產生衝擊。

在零售與消費行為放緩下，惠譽認為，銀行業可能在中小企業與個人放款方面感到壓力，但多數中小企業放款皆有不動產擔保，且台灣銀行業的個人放款授信在卡債風暴後已有顯著的進步，應可降低最終信用損失。

疫情使中國生產線停擺及封城，電子產業供應鏈的中斷可能會對部分台灣企業的償債能力造成壓力，但因這些企業多為大型且穩健的公司，且自2015年以來，許多企業已增加在中國外的生產基地，以減少對中國的依賴與集中風險，惠譽預期疫情短期內對電子業資產品質構成風險，但不會顯著惡化。

惠譽認為，相比2003年SARS爆發時，台灣銀行業現在更能因應新冠病毒帶來的經濟逆境，估計整體銀行業的普通股權益資本比率在去年底已上升至高於11% 。銀行業在近年累積的損失吸收與其他相關緩衝，以及強勁的系統流動性，應能支持銀行自身的信用體質以及個別實力評等。

惠譽預期，政府的紓困計畫可能允許受影響的借戶延展還款期限，以及在新貸款方面享有較優惠的利率，其紓困對象應多為觀光運輸業、小型企業以及個人貸款戶。此次計畫可能增加公股銀行資產品質的相關風險，但因直接受影響的產業數量有限，風險應屬緩和。

惠譽表示，儘管短期內台灣銀行業將有資產品質的壓力與獲利波動，但因預期銀行業將維持適切的資本緩衝與流動性強度，展望穩定。若政府擴大影響銀行放款，或有更多商業銀行執行紓困計畫，以致整體系統債務槓桿提升，對台灣經營環境與銀行業的自身信用體質評估將有負面影響。

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