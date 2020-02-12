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旺旺友聯產險武疫理賠最佛心 再次宣布放寬措施

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
旺旺友聯產險有心用心，海外突發疾病接受「影本」理賠後，又宣布負壓病房視同加護病房給付。(本報系資料庫)

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情延燒，旺旺友聯產險今(12)日晚間宣布，放寬該公司健康險對新冠肺炎的理賠條件，將負壓病房視為加護病房，住院理賠金額加倍給付。

這也是旺旺友聯產險繼昨(11)日宣布，該公司旅綜險之海外突發疾病，接受「影本」理賠，創下國內產險業先例後，又一實質嘉惠保戶的佛心措施。

旺旺友聯產險健康傷害險部主管表示，該公司的住院醫療理賠均為日額型，有日額500、1,000、1,500元三種，加護病房最多給付60天，一般病房最多給付180天。

負壓病房在該公司的健康險保單中，原本被視為一般病房，但因武漢疫情嚴重，旺旺友聯產險放寬理賠條件，即日起，將負壓病房視為加護病房，住院理賠金額加倍給付。

不過，前提為，必須是因為新冠肺炎所導致的住院，其負壓病房才會加倍給付。

旺旺友聯產險還同步放寬旅遊不便險的理賠處理原則，把因為政府規定所導致的行程或班機影響，原本在保單條款中屬於除外不賠的項目，從不賠變成理賠。

該公司晚間公布，放寬的三種情況如下：

●凡於2020年2月12日(含)之前投保，並於2020年2月12日(含)之前出發者

若因武漢肺炎事故造成，旅程取消、旅程縮短、旅程更改，以及離開中華民國海關後，遇到班機延誤者，均依條款約定理賠。

●凡於2020年2月12日(含)之前投保，並於2020年2月12日(含)之後出發者

若因武漢肺炎事故造成，旅程取消、旅程縮短、旅程更改，依保單約定無法理賠；但若離開中華民國海關後，遇到班機延誤者，可定額給付慰問金新台幣3,000元。

●凡於2020年2月12日(含)之後投保，並於2020年2月12日(含)之後出發者

若因武漢肺炎事故造成，旅程取消、旅程縮短、旅程更改，依保單約定無法理賠；但若離開中華民國海關後，遇到班機延誤者，可定額給付慰問金新台幣3,000元。

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