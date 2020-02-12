富邦人壽 2020年預計徵才目標6,000人

鼓勵年輕人與有志於壽險事業者加入，富邦人壽總經理陳俊伴今（12）日明確訂下2020年的徵才目標為6,000人，與2019年的目標相當。同時他希望新進員工能實現以人為本的服務願景，致力關懷在地、守護鄰里，形成社區支持的新力量。

今年富邦人壽預計將增員6,000人，陳俊伴曾說，重點要讓新進業務員能撐得下去，迎接2020年富邦人壽仍將整合集團資源，建立具金控特色的客戶開發流程，擴大新進同仁的活動量與客戶量，有效增加產能與定著率。

同時富邦人壽為協助業務員，也持續運用保險科技，提供迅速、便利且不受時空限制的服務流程，達到一站完成（One Stop Service）的全方位服務效果。今年將以保戶中心為出發，推出各項創新服務。如積極優化保戶App「手機e方便」、攜手台中榮總打造資料對接系統，「保險金直接抵繳住院醫療費用服務」效率再升級。另結合即時通訊軟體M+ Messenger，導入AI人工智能科技開發「M+智能機器人」、「保單健檢系統－健檢百保箱」等專案，並升級「行動業務員3.0」平台，打造完善業務數位支援系統。

除了促動業務員通路進化，陳俊伴說，富邦人壽在網路投保通路亦加大經營力道，持續開發網投新型態商品，今年開春引領潮流，推出全台網投首張外溢保單「富邦人壽e起動網路投保定期壽險」，以提升國人健康管理推廣運動為設計出發點，步數達標最多可享10%健康管理回饋保險金，拓展業績動態，同時首創生態圈APP「FunGroup放個鹿」，將健康、運動、旅遊融入人們生活，進一步瞭解使用者行為軌跡，刻劃精確的使用者輪廓，打造網投數位品牌。

同時因應今年主管機關預計實施多項監理新政，且未來接軌IFRS17新制，富邦人壽洞察趨勢、掌握商機，商品逐步轉型，將朝向多元保障、滿足需求、差異化商品等3大方向發展。另因應科技進步及大數據應用，積極開發各類型差異化商品，如透過運動記錄/糖化血色素數據/非吸菸數據，提供差異化保費，滿足客戶需求。