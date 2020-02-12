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年後轉職未告知 保險公司恐不賠

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

年終獎金入袋後，過完農曆新年通常會出現一波轉職高峰，元大人壽提醒，無論是工作轉換、職務異動、升職或調薪，都應該重新檢視現階段保障是否符合風險需求，若有投保意外傷害險，也別忘了主動通知保險公司更換職業類別，以避免影響個人權益。

根據知名人力銀行調查顯示，受訪對象中有高達8成8的上班族想轉換跑道，而轉職原因第一名為「追求更好的薪資」佔比超過5成；其次，觀察上班族轉職方向，近4成勇敢跨領域，挑戰「不同產業不同職務」。

元大人壽表示，由於意外傷害險的保費收取是對應職業等級，而非以投保年齡計算，所以一旦轉換工作或公司進行職務調整，一定要主動通知投保保單之所屬保險公司，如原本擔任內勤工作後來轉換為外勤工作，由於風險升高，職業等級也可能從第一級變成第二級，保費隨之調高，如果被保險人所轉換的工作，依職業分類表其危險性增加，但沒有通知保險公司而不幸發生保險事故時，保險公司將按其原職業應收保費與新職業應收保費的比率折算保險金給付。甚至被保險人所變更的職業在拒保範圍內時，保險公司不負給付責任。

而針對加薪、升職的人，則應注意原本規劃的保障是否還符合現階段需求，由於薪資條件變好，也代表有更多預算可以來強化自己的保障或著手資產累積，建議在強化保障面由既有保單缺口下手，可在醫療險、傷害險的保額進行補強；在資產累積面則可透過「利率變動型還本終身保險」這種具壽險保障、又有「生存保險金」設計的保單，為退休後的生活打造穩定現金流。

元大人壽提醒民眾，保險規劃應隨人生階段不同而進行調整，同時將自身需求、財務狀況納入整體考量，並養成每年至少檢視一次保單的習慣，讓保障內容可因應人生需求變化而調整，發揮最大效益。

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