土銀祭紓困措施 確診隔離患者等帳款最多緩繳3個月

土地銀行推出「抗疫興家園、土銀心相挺」紓困措施具體行動方案，全力支持企業與民眾齊心共同對抗新型冠狀病毒肺炎疫情，受到疫情衝擊較大的交通運輸、旅遊住宿、餐飲及相關周邊產業，或其他受疫情影響之企業廠商及個人，協助紓緩資金調度困境，相挺共同度過難關，及因應疫情炎提供信用卡帳款延繳服務並免收違約金、循還息。

本行動方案包括針對中小企業推出「中小企業抗疫專案貸款」，搭配信保基金「中小企業千億保專案」融資，受疫情影響營運衰退之中小企業每戶最高可申貸新台幣100萬元，並享有優惠利率及免收開辦費之優惠。

國內中小企業授信戶既有借款因疫情影響致營運衰退，或個人借款戶因疫情非自願性失業、無薪假或其他特殊情況而還款困難者，可以提供相關證明文件，向原承貸分行申請既有借款暫緩繳納本金或展延借款期限。

另針對信用卡持卡人因疫情而無法以臨櫃及利用土銀網路銀行(行動銀行APP)或是全國繳費網(e-Bill) 或台灣Pay等行動轉帳繳款功能繳納信用卡帳款者，可以提供相關證明文件，即日起至109年4月30日止，受理第一線救護醫療人員、確診隔離患者及因疫情滯留無法回台者，申請帳款緩繳3個月；需自主居家隔離之持卡人，申請緩繳1個月；期間產生之違約金、循環息亦可申請減免；若個人因疫情發生非自願性失業、無薪假或其他特殊情況而還款困難持卡人另以專案申請協商分期繳款。