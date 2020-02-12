合庫銀協助紓困 三類信用卡戶帳款可緩繳3個月

經濟日報 / 記者陳美君╱台北即時報導
合庫也新訂「新型冠狀病毒貸款專案」，合計新台幣100億元，協助受影響之個人或相關企業紓困方案。報系資料庫

因應武漢肺炎疫情持續升高，直接衝擊國內觀光、運輸、旅遊及零售餐飲等相關產業，合作金庫銀行為協助受疫情直接及後續影響相關產業渡過非常時期，除配合政府辦理各項產業之政策性貸款（包括獎勵觀光產業升級優惠貸款、振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點）外，亦提供合作金庫銀行自辦的小微企業貸款專案、小微企業簡易貸款專案及個人小頭家簡易貸款、連鎖企業加盟主貸款等相關專案貸款。

此外，合庫也新訂「新型冠狀病毒貸款專案」，合計新台幣100億元，協助受影響之個人或相關企業紓困方案。此外針對已往來因受疫情衝擊之相關產業，致營運產生影響，亦提供相關配套措施，可申請緩繳本息及展延借款期間，並依個案評估是否核准，以協助受疫情影響的企業因應困境的挑戰。

合庫銀行亦針對受疫情影響之信用卡戶，提供帳款緩繳三個月之彈性服務措施，對象為（一）投入第一線救護之醫療人員。（二）確診遭隔離患者。（三）因疫情遭滯留無法回台之民眾。緩繳期間產生之違約金、循環利息等費用免予計收。另非屬前三類之其他受疫情影響導致無法準時繳交帳款之客戶，給予延至下期帳單繳交之彈性空間。

合作金庫銀行雷仲達董事長在武漢疫情爆發時，即指示各營業單位應主動關心客戶，務必協助受武漢疫情影響之企業或商家渡過難關，以提振國內經濟發展。

合庫銀行長期以來秉持一貫力挺企業的立場，對扶植企業不遺餘力，透過全台270家營業據點，提供企業多元化及完整服務，以實際行動協助取得相關融資，若有需求之業者可就近洽各地區合作金庫銀行營業單位辦理。

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