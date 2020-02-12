快訊

搶救壽陸橋：南鐵地下化 鐵道沿線成文資墳場？

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

星國星展銀行1職員確診新冠肺炎 星展：台灣業務正常

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
星展銀行。聯合報系資料照

中國新冠肺炎（武漢肺炎）疫情燃燒全球，今（12）日傳出出新加坡有一名銀行職員確診。星展銀今日回應，有一名星展銀行新加坡員工今日於新加坡確診感染新型冠狀病毒，星展新加坡對此已經做好後續處理工作。

包括，星展新加坡除提供該名確診員工及其家人所有必要的協助外，也已將該樓層所有員工撤離、隔離曾與該名員工接觸的同仁，啟動營運持續計畫、進行大樓消毒、員工健康狀況追蹤等必要工作。

星展指出，星展將會密切監控疫情發展，保護所有員工、客戶與營運夥伴的安全是星展首要的職責，星展也會陪伴大家共同度過難關。

而對台灣，星展台灣目前業務照常，並已研擬縝密的因應計畫與配套措施，確保營運不受影響。此外，星展亦提供多種數位金融解決方案，讓客戶無須出門，即可輕鬆完成銀行服務。

其他外銀業者面對疫情也有作出應對，部分外銀業者開始實施在家上班，外銀則傳出有高層已經回母國，部分在信義區的外銀業者更直接在自家大樓一樓安裝人體溫度檢測儀器，外銀也提供員工口罩、消毒酒精等等，每日提供最新疫情概況，希望員工保重身體。

新加坡 疫情 肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

英男新加坡染新冠肺炎！沿途傳染11人 連醫生也中鏢

新冠肺炎持續延燒 外國客旅館不收意外成「人球」

新加坡星展銀員工確診新冠肺炎　星展：台灣區業務正常

武漢肺炎疫情延燒 東元第1季業績恐影響10%

相關新聞

新冠肺炎 學者：衝擊台灣今年經濟成長率約0.11％

民進黨中執會邀請中信金融管理學院教授陳錦稷、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳以「武漢肺炎疫情對台灣經濟產業的影響」專題報告...

銀行推「防疫」回饋 搶宅消費市場

近期新冠肺炎疫情影響，戴口罩、多消毒、勤洗手已成為多數民眾防疫的重要舉動，也有不少人選擇直接待在家中的防疫方式，以避免不必要的人群接觸，銀行順勢推出「宅消費回饋」助防疫，讓待在家透過網路平台購物者享更多回饋。

信用卡優惠年度更新 4大類卡種盤點

2020年各家信用卡的權益陸續更新，建議民眾可以定期檢視錢包內信用卡，以確保刷卡權益；針對多數持卡人在乎的現金回饋、哩程回饋、網購、行動支付點數等多個角度出發，今年這四大類信用卡值得注意。

券商：美經濟受疫情影響輕微

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發酵，人員流動及生產活動已經受到明顯的限制，預料將反映在2、3月的數據中，各大研究機構紛紛下調本季經濟成長預測，美國經濟成長動能，也將因外溢效應而波及。

因應疫情 醫療險、壽險、旅平險怎麼選？

WHO（世界衛生組織）宣布新型冠狀病毒疾病定名為COVID-19，自疫情爆發以來全球確診逾4.4萬例、至少1,113人死...

玉山要當信用卡二哥 Q1從中信搶發蘭城新月聯名卡

玉山銀緊盯國內信用卡市場版圖，2020年第1季宣布與宜蘭最大百貨公司蘭城新月廣場合作發行「玉山蘭城新月聯名卡」，正式從中...

新台幣開盤 貶值0.2分

新台幣今（12）日早盤以30.070元兌1美元，貶值0.2分開出。

1月營收申報 20家公司申請展延

上市櫃公司陸續公布一月份營收，但據金管會證期局昨統計，仍有四百五十四家上市櫃公司未申報，其中已有二十家上市櫃公司表示，受到中國大陸部分地區管制，員工無法如期回崗位，確定無法在十五日前申報，將個別向金管會申請展延。

打敗綠巨人 元大銀登買債王

櫃買中心公布1月債券買賣超統計，民營元大銀行以黑馬姿態衝出，單月大買101.4億元債券，奪下1月國內買債王寶座，引起市場關注。與緊追在後的「綠巨人」中華郵政單月買超45.1億元相比，元大銀上月大手筆敲進台債，金額足足是中華郵政的2.25倍。

國際板債贖回潮 衝擊壽險息收

美債利率直直落，國際板債券爆提前贖回潮，據金管會統計，近五個月合計49檔、136.62億美元（新台幣4,112億元）國際板債遭贖回，一旦國際板債被大量贖回，恐衝擊壽險業利息收益，市場評估再投資利率會從4.5%～5％降到4％左右，恐無法支撐現有宣告利率及保單利率。

國人去年刷卡簽帳 雙高

金管會昨（11）日公布信用卡業務概況，2019年一年信用卡簽帳金額高達3兆2,227億元，不僅金額創新高，年成長率11.76%，也同創歷史新高紀錄。

疫情效應 68家營收申報受影響

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，68家上市櫃公司1月營收申報恐受影響，金管會昨（11）日表示，根據證交所及櫃買中心調查，已有20家上市櫃公司1月營收確定無法如期在15日前申報，48家尚未回覆或回覆不確定。

熱門新聞

開百貨業第一槍！信義商圈業績狠掉7成 微風傳裁員3成

禁口罩出口的關鍵因素...王美花透露心底話

揚言「機師餐加料」遭免職 長榮郭芷嫣臉書吐露半年心聲

鴻海祭「三信三定」 深圳復工

工程師疑似染新冠肺炎得意宣揚還趴趴走？ 仁寶：假消息

網傳將熄燈 Yahoo：台灣Yahoo拍賣正常營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。