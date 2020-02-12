星國星展銀行1職員確診新冠肺炎 星展：台灣業務正常

中國新冠肺炎（武漢肺炎）疫情燃燒全球，今（12）日傳出出新加坡有一名銀行職員確診。星展銀今日回應，有一名星展銀行新加坡員工今日於新加坡確診感染新型冠狀病毒，星展新加坡對此已經做好後續處理工作。

包括，星展新加坡除提供該名確診員工及其家人所有必要的協助外，也已將該樓層所有員工撤離、隔離曾與該名員工接觸的同仁，啟動營運持續計畫、進行大樓消毒、員工健康狀況追蹤等必要工作。

星展指出，星展將會密切監控疫情發展，保護所有員工、客戶與營運夥伴的安全是星展首要的職責，星展也會陪伴大家共同度過難關。

而對台灣，星展台灣目前業務照常，並已研擬縝密的因應計畫與配套措施，確保營運不受影響。此外，星展亦提供多種數位金融解決方案，讓客戶無須出門，即可輕鬆完成銀行服務。

其他外銀業者面對疫情也有作出應對，部分外銀業者開始實施在家上班，外銀則傳出有高層已經回母國，部分在信義區的外銀業者更直接在自家大樓一樓安裝人體溫度檢測儀器，外銀也提供員工口罩、消毒酒精等等，每日提供最新疫情概況，希望員工保重身體。